Di sản Huế trụ vững giữa lũ dữ

Nhờ chủ động các phương án phòng chống thiên tai, đến thời điểm hiện tại, Quần thể Di tích Cố đô Huế – Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1993 – chưa ghi nhận thiệt hại lớn sau nhiều ngày bị nước lũ bủa vây.

Ngày 30-10, nước lũ tại TP Huế bắt đầu rút dần. Đoàn tàu chở đá từng được điều động để "neo" cầu đường sắt Bạch Hổ trong đợt lũ vừa qua cũng đã được di dời khỏi vị trí.

Tại khu vực trung tâm TP Huế, lũ rút để lại lượng lớn bùn non, rác thải. Người dân tranh thủ dọn dẹp, tát nước, làm vệ sinh nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

Riêng tại Đại Nội Huế, khu vực chịu ngập sâu trong gần 4 ngày qua, đến nay nước cơ bản đã rút. Một số nơi vẫn còn đọng nước, trong đó nặng nhất là khu vực đang trùng tu Thái Tổ Miếu – nơi đặt miếu thờ 9 vị chúa Nguyễn.

Theo ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, khi lũ sông Hương đạt đỉnh, vượt báo động 3 khoảng 1,55m, khu vực Đại nội Huế ngập khoảng 1m, các cung điện ngập khoảng 0,3m; các khu lăng mộ Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Dục Đức bị ngập sâu với mức ngập từ 1-1,7m; Lầu Tàng Thơ ngập hơn 1,m; các điểm di tích khác bị ngập cục bộ từ 0,2- 0,4m…

Mặc dù nước lũ gây ngập nghiêm trọng, nhưng Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã chủ động phương án phòng chống, nên đến thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại lớn xảy ra, vẫn đứng vũng trước thiên tai.

Bên ngoài cổng Ngọ Môn trước và sau khi lũ rút

Đại nội Huế trước và sau khi lũ rút

VĂN THẮNG - NAM SƠN