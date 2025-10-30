Xã hội

Khu vực trước điện Thái Hòa, chiều 30-10

Di sản Huế trụ vững giữa lũ dữ

SGGPO

Nhờ chủ động các phương án phòng chống thiên tai, đến thời điểm hiện tại, Quần thể Di tích Cố đô Huế – Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1993 – chưa ghi nhận thiệt hại lớn sau nhiều ngày bị nước lũ bủa vây.

Ngày 30-10, nước lũ tại TP Huế bắt đầu rút dần. Đoàn tàu chở đá từng được điều động để "neo" cầu đường sắt Bạch Hổ trong đợt lũ vừa qua cũng đã được di dời khỏi vị trí.

Tại khu vực trung tâm TP Huế, lũ rút để lại lượng lớn bùn non, rác thải. Người dân tranh thủ dọn dẹp, tát nước, làm vệ sinh nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

0I1A0471.JPG

Riêng tại Đại Nội Huế, khu vực chịu ngập sâu trong gần 4 ngày qua, đến nay nước cơ bản đã rút. Một số nơi vẫn còn đọng nước, trong đó nặng nhất là khu vực đang trùng tu Thái Tổ Miếu – nơi đặt miếu thờ 9 vị chúa Nguyễn.

z7164528935558_c60272d0547138a309b7d2580f05bc4b.jpg

Theo ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, khi lũ sông Hương đạt đỉnh, vượt báo động 3 khoảng 1,55m, khu vực Đại nội Huế ngập khoảng 1m, các cung điện ngập khoảng 0,3m; các khu lăng mộ Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Dục Đức bị ngập sâu với mức ngập từ 1-1,7m; Lầu Tàng Thơ ngập hơn 1,m; các điểm di tích khác bị ngập cục bộ từ 0,2- 0,4m

z7172288961329_de7fbc2343b28c58aa9df00a3616b980.jpg

Mặc dù nước lũ gây ngập nghiêm trọng, nhưng Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã chủ động phương án phòng chống, nên đến thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại lớn xảy ra, vẫn đứng vũng trước thiên tai.

z7172288945219_c2b1ba2781eab39e4e2e1d223c6751fc.jpg
z7172288942686_a7724ddd3e992cc07bbe9fd3a487da72.jpg
z7172288958835_b836662234608344e9a9456e7ab5c95d.jpg
20251030_152755.jpg
Bên ngoài cổng Ngọ Môn trước và sau khi lũ rút
z7172269744754_00318f78d622f84171653e367196258c.jpg
Đại nội Huế trước và sau khi lũ rút
z7172288961329_de7fbc2343b28c58aa9df00a3616b980.jpg
z7172288930227_c62a03ccd7e3a39c36b5caa5bc7eff5a.jpg
20251030_160946.jpg
VĂN THẮNG - NAM SƠN

