Ấn Độ tăng tốc hiện đại hóa quân đội

Ngày 27-3, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) của Ấn Độ, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh, đã thông qua các đề xuất mua sắm khí tài trị giá gần 26 tỷ USD.

Hệ thống phòng không S-400 Ấn Độ đã mua của Nga.

Theo thông tin từ trang Indian Defence News, các hạng mục được chấp thuận bao trùm cả 3 quân chủng nhằm nâng cao toàn diện năng lực tác chiến.

Đối với Lục quân, các đề xuất bao gồm hệ thống phòng không bánh xích, đạn xuyên giáp cho xe tăng, hệ thống thông tin liên lạc dung lượng cao, pháo Dhanush và các nền tảng giám sát trên không không phụ thuộc đường băng.

Không quân Ấn Độ được bổ sung máy bay vận tải hạng trung thay thế đội bay cũ, cùng các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400, thiết bị bay không người lái tấn công và kế hoạch đại tu động cơ cho tiêm kích Su-30.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 và tiêm kích Su-30.

Trong khi đó, Lực lượng Bảo vệ bờ biển được phê duyệt mua sắm phương tiện đệm khí hạng nặng để phục vụ tuần tra tốc độ cao, tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm hậu cần ven biển.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, trong tài khóa 2025–2026, nước này đã phê duyệt tổng cộng 55 dự án quốc phòng với tổng trị giá khoảng 73 tỷ USD, đồng thời ký kết các hợp đồng mua sắm khoảng 25 tỷ USD cho 503 dự án- mức cao nhất trong một tài khóa, cho thấy quyết tâm tăng tốc hiện đại hóa quân đội.

Theo Times of India, song song với đó, Ấn Độ cũng thúc đẩy hợp tác quốc phòng quốc tế. Từ ngày 25 đến 27-3, quân đội nước này và Philippines đã lần đầu tổ chức đối thoại giữa các tham mưu trưởng trong cuộc gặp diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines.

Tin liên quan Ấn Độ tiến tới cho phép tư nhân tham gia lĩnh vực hạt nhân

