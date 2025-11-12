An Giang: Bắt đối tượng trộm trong bệnh viện từng có nhiều tiền án

Từng có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, sau khi chấp hành án trở về địa phương, Điền lại tiếp tục con đường cũ.

Đối tượng Nguyễn Văn Điền

Chiều 12-11, Công an phường Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Điền (sinh năm 1974, không nơi cư trú nhất định) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Quá trình điều tra bước đầu xác định: khoảng 5 giờ 45 phút sáng 22-10, lợi dụng sự mất cảnh giác của chị N.T.T.K. đang nuôi người bệnh trong Bệnh viện đa khoa Châu Đốc (phường Châu Đốc, tỉnh An Giang), Điền lén vào phòng lấy trộm 1 chiếc điện thoại di động iPhone 15 plus của chị này rồi tẩu thoát.

Đến ngày 10-11, khi Điền tiếp tục đến bệnh viện thì bị lực Công an phường Châu Đốc phối hợp cùng bảo vệ bệnh viện mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Điền quanh co không thừa nhận. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm chiếc điện thoại di động của chị K.

Theo cơ quan công an, Điền từng có 4 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

NAM KHÔI