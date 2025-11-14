An Giang: Nhiều hoạt động mừng Tết Chôl Chnăm Thmây

Với chủ đề “Quân - Dân An Giang mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026”, chương trình “Tết Quân - Dân” trên địa bàn xã Hòn Đất diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức các hoạt động "Tết Quân - Dân" tỉnh An Giang trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đến đại diện UBND xã Hòn Đất

Sáng 14-11, tại xã Hòn Đất, Ban Chỉ đạo các hoạt động “Tết Quân - Dân” tỉnh An Giang tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2026 mừng Chôl Chnăm Thmây - Tết cổ truyền của dân tộc Khmer.

Với chủ đề “Quân - Dân An Giang mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026”, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 14-11-2025 đến ngày 10-4-2026, với nhiều hoạt động như: tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại; xây tặng nhà cho bà con dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc; tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ…

Trao học bổng cho trẻ em người dân tộc Khmer vượt khó, học giỏi trên địa bàn xã Hòn Đất

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo “Tết Quân - Dân” tỉnh đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho UBND xã Hòn Đất; Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh trao tặng 30 phần quà và 30 suất học bổng cho trẻ em người dân tộc Khmer vượt khó, học giỏi trên địa bàn xã Hòn Đất.

“Tết Quân - Dân” là một mô hình dân vận tổng hợp, phù hợp với tình hình thực tiễn sinh động, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

NAM KHÔI