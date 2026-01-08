Đường sách TPHCM: Từ dấu ấn 10 năm đến hành trình phía trước

Đường sách TPHCM chính thức đi vào hoạt động vào ngày 9-1-2016 và ngay năm đầu tiên, Đường sách đã được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của TPHCM. Cũng từ năm 2016 đến nay, Đường sách TPHCM luôn là một trong những điểm đến ấn tượng nhất của cả người dân thành phố và du khách.

10 năm, hơn 3.000 sự kiện

Gần đây, Đường sách TPHCM có thêm một hoạt động mới: Ngày hội Sách và văn hóa đêm. Dù chỉ mới diễn ra 2 lần (tháng 11-2025 và tháng 1-2026) nhưng ngày hội đã phần nào đáp ứng nhu cầu được thư giãn, vui chơi, tìm hiểu văn hóa của người dân thành phố khi đêm về. Ngày hội cũng cho thấy tâm huyết, sáng tạo của những người đang gắn bó với Đường sách TPHCM.

Đường sách TPHCM về đêm

Nhìn lại hành trình 10 năm qua, ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TPHCM, chia sẻ, ông và cán bộ nhân viên cảm thấy vui mừng. Đường sách chính là thành quả từ tâm huyết và quyết tâm của lãnh đạo TPHCM trong việc hình thành không gian văn hóa đọc phục vụ cho sự phát triển của ngành xuất bản và cũng là một không gian để đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân thành phố. “Trong 10 năm qua, đã có hơn 3.000 sự kiện được tổ chức, phát hành gần 6,7 triệu bản sách, với 73.070 tựa sách mới được giới thiệu đến bạn đọc.

Những con số này cho thấy sự hình thành Đường sách TPHCM là một hướng đi đúng đắn. Giờ đây, Đường sách không chỉ là nơi gặp gỡ của sách và bạn đọc, mà còn là không gian văn hóa sống động. Chính từ không gian này, đã ít nhiều phục vụ đời sống, văn hóa tinh thần, nhu cầu thưởng ngoạn; từ đó giúp cho chất lượng sống của người dân được nâng lên”, ông Lê Hoàng thông tin.

Bà Nguyễn Thủy Hằng Giang, Giám đốc Vận hành Đông A Books, đánh giá, Đường sách TPHCM đã tạo ra một không gian công cộng dành riêng cho sách và bạn đọc, điều trước đây còn thiếu. Bên cạnh là nơi phát hành sách, Đường sách còn trở thành địa điểm giao lưu giữa tác giả, dịch giả, nhà xuất bản và độc giả, từ đó làm cho đời sống sách trở nên sống động hơn. Về lâu dài, Đường sách góp phần hình thành thói quen đọc, nhất là với giới trẻ và các gia đình.

Quan trọng hơn, nó tạo ra một hình ảnh tích cực cho ngành xuất bản: sách không còn là thứ xa cách, mà gắn với sinh hoạt văn hóa thường ngày của đô thị. “Với những người làm sách như chúng tôi, Đường sách không chỉ là điểm bán hàng, mà còn là một không gian văn hóa đúng nghĩa, nơi sách được sống một đời sống rất khác: gần gũi, cởi mở và giàu cảm xúc”, bà Nguyễn Thủy Hằng Giang chia sẻ.

Nên có hành lang pháp lý riêng

Hành trình 10 năm đòi hỏi Đường sách TPHCM không ngừng thay đổi và sáng tạo về hình thức cũng như nội dung các hoạt động để giữ chân bạn đọc và du khách. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi thương mại điện tử phát triển, để thu hút bạn đọc đến với Đường sách không phải dễ.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thủy Hằng Giang đề nghị, Đường sách nên tiếp tục làm mới và duy trì trên 2 phương diện: nội dung hoạt động và yếu tố không gian trải nghiệm. Theo đó, nội dung hoạt động cần đa dạng hơn với những sự kiện chuyên sâu, tọa đàm, ra mắt sách theo chủ đề, có chiều sâu để thu hút những nhóm độc giả quan tâm lâu dài. Ngoài ra, yếu tố không gian trải nghiệm như: khu trưng bày văn hóa nghệ thuật, khu tiện ích, cách tổ chức các khu đọc sách, khu sinh hoạt cộng đồng… nên được chăm chút liên tục để thu hút người đọc quay lại nhiều lần. “Nếu giữ được bản sắc văn hóa, không ngừng đổi mới, tôi tin Đường sách TPHCM sẽ mãi là điểm sáng đặc biệt của văn hóa đọc Việt Nam”, bà Hằng Giang nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, theo ông Lê Hoàng, cần phải có những cơ chế, chính sách để tạo hành lang pháp lý ổn định, nhằm giúp Đường sách thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động. Ông Lê Hoàng lý giải: Đường sách đang tọa lạc ngay đường Nguyễn Văn Bình - nơi đây không còn là đường giao thông mà đã trở thành không gian văn hóa mở. Tại không gian này thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa cộng đồng, thu hút đông người tham gia. Vì vậy, vấn đề hành lang pháp lý cần có sự khẳng định để đảm bảo hoạt động ổn định và lâu dài.

Từ 19 gian hàng sách ban đầu, đến nay Đường sách TPHCM đã phát triển lên 30 gian hàng sách, quy tụ hơn 20 đơn vị xuất bản, phát hành văn hóa. Mỗi gian hàng đều mang một bản sắc riêng, góp phần làm nên diện mạo năng động, sáng tạo và đậm nét văn hóa đô thị của Đường sách TPHCM.

