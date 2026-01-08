“Thay lời muốn nói 2026” phát sóng trên HTV và kênh FM99.9 Mhz

Tối 11-1, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM sẽ thực hiện chương trình Thay lời muốn nói số đầu tiên năm 2026, chủ đề "Mùa chim én bay".

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV9, ứng dụng HTVm, Youtube HTV Entertainment, Fanpage Thay lời muốn nói HTV, tiktok HTV Music, kênh FM 99.9Mhz.

Chủ đề Mùa chim én bay không chỉ là câu chuyện mùa xuân của đất trời, mà còn là mùa xuân trong mỗi con người, để bắt đầu một năm tươi mới, tin yêu những điều tốt đẹp, cùng hướng đến tương lai.

Mùa chim én bay mang đến không gian âm nhạc được dàn dựng công phu, tinh tế, đậm chất trữ tình, với các giọng ca quen thuộc: Nguyễn Phi Hùng, Phương Vy, Hồ Trung Dũng, Giang Hồng Ngọc, Jolie Phương Trinh, Tùng Lâm, Đăng Quân, Nguyễn Kiều Oanh, Cece Trương, Nhã Thy, Tường Duy, cùng Vũ đoàn REX.

Đội ngũ dẫn chuyện của Thay lời muốn nói mở rộng với sự đồng hành của người dẫn chương trình Vũ Mạnh Cường, bên cạnh các gương mặt quen thuộc Thanh Phương, Minh Phương và Nhật Trường. Sự kết hợp này mang đến nhiều sắc thái dẫn dắt, đa chiều hơn, nhưng vẫn giữ được tinh thần sâu lắng, chân thành vốn là dấu ấn của Thay lời muốn nói.

Song song với những lá thư khán giả gửi về chương trình theo chủ đề từng tháng, ekip sẽ chủ động gửi đến khán giả những câu chuyện về hành động tử tế trong đời sống thường ngày, là cách gieo thêm niềm tin, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

THÚY BÌNH