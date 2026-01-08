Giải Lân Sư Rồng quốc tế mở rộng lần VIII có sự góp mặt 3 đoàn hàng đầu thế giới

Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 và hướng tới các sự kiện chính trị – văn hóa lớn của thành phố, Giải Lân Sư Rồng quốc tế mở rộng lần VIII – Cúp Chợ Lớn - HTV 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 30-1 đến 1-2-2026 tại phường An Đông.

Gần 50 đoàn Lân Sư Rồng trong nước và quốc tế sẽ tham gia giải đấu do UBND phường An Đông phối hợp Đài Phát thanh – Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) và Liên đoàn Lân Sư Rồng TPHCM tổ chức.

Nghi thức khai quang điểm nhãn cho lân, rồng tại buổi họp báo giới thiệu Giải Lân Sư Rồng quốc tế mở rộng lần VIII – 2026, Cúp Chợ Lớn - HTV, tổ chức tại Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM. ẢNH: VĨNH NAM

Năm nay, giải mang chủ đề “Tự hào Thành phố mang tên Bác Hồ”, gắn với các nội dung ca ngợi giá trị lịch sử, văn hóa và tầm vóc của TPHCM.

Điểm nhấn giải đấu năm nay là lần đầu tiên có sự góp mặt của 3 đoàn Lân Sư Rồng quốc tế hàng đầu thế giới đến từ Trung Quốc, Malaysia và Singapore, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn kỹ thuật đặc sắc, đẳng cấp cao.

Từ hơn 55 đội đăng ký tham gia trên cả nước, ban tổ chức đã tuyển chọn 33 đội thi đấu vòng loại, tiếp tục chọn ra 17 đội mạnh nhất tranh tài ở nội dung Lân lên mai hoa thung, cùng 10 đội tham gia nội dung Múa Rồng truyền thống. Vòng loại đã diễn ra trong hai ngày 3 và 4-1-2026.

Theo ban tổ chức, toàn bộ các nội dung thi đấu sẽ được HTV truyền hình trực tiếp trên kênh HTV Thể thao, ứng dụng HTVm và các nền tảng mạng xã hội của HTV, phục vụ đông đảo khán giả trong và ngoài thành phố.

Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao – nghệ thuật đặc sắc dịp đầu năm mới, mà còn góp phần quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, tạo không khí sôi nổi đón Tết cổ truyền, thu hút người dân và du khách đến với khu vực Chợ Lớn – phường An Đông.

Lịch thi đấu Giải Lân Sư Rồng quốc tế mở rộng lần VIII – 2026 Cúp Chợ Lớn - HTV Địa điểm: Trung tâm cung ứng dịch vụ văn hóa – thể thao phường An Đông, 105 Trần Hưng Đạo, phường An Đông, TPHCM. Thứ Sáu 30-1-2026 18:00 – 18:30: Lễ khai mạc

18:30 – 22:00: Thi đấu Múa Rồng và Lân lên mai hoa thung Thứ Bảy 31-1-2026 18:00 – 22:00: Thi đấu Múa Rồng và Lân lên mai hoa thung Chủ Nhật 1-2-2026 18:00 – 21:00: Thi đấu quốc tế Múa Rồng và Lân lên mai hoa thung

21:00 – 22:00: Bế mạc và trao thưởng

HOÀNG HÙNG