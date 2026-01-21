An Giang: Tiêu hủy 191 cá thể rồng Nam Mỹ

Lực lượng chức năng phát hiện ông Em nuôi nhốt 191 cá thể rồng Nam Mỹ, nhưng không cung cấp được hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Hành vi của ông Em vi phạm về quản lý, nuôi nhốt và mua bán động vật hoang dã trái phép

Chiều 21-1, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang, cho biết đơn vị vừa tổ chức tiêu hủy động vật rừng là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

Trước đó, ngày 30-10-2025, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang phối hợp với đoàn công tác của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) kiểm tra nhà của ông Trần Hiệu Em (ngụ tại tổ 14, ấp Bình Thành, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Em nuôi nhốt 191 cá thể rồng Nam Mỹ, nhưng không cung cấp được hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Hành vi của ông Em vi phạm về quản lý, nuôi nhốt và mua bán động vật hoang dã trái phép.

Qua giám định, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang xác định đây là loài cự đà Nam Mỹ (tên khoa học là Iguana iguana) và cự đà đuôi gai (ctenosaura similis), có nguồn gốc ngoại lai, không phân bố trong tự nhiên tại Việt Nam.

Căn cứ kết quả giám định, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã thành lập Hội đồng định giá tài sản, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính ông Em số tiền 37,5 triệu đồng về hành vi vi phạm động vật rừng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 191 cá thể rồng Nam Mỹ.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang khuyến cáo các tổ chức, cá nhân muốn gây nuôi các loài động vật hoang dã phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và làm đúng các quy trình thủ tục pháp luật quy định...

