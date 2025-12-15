TPHCM: Phát hiện cơ sở nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã

Ngày 15-12, qua công tác trinh sát, nắm địa bàn, Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) đã kiểm tra, bắt quả tang một cơ sở đang nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã như hổ, báo, gấu… ở phường Đông Hòa (TPHCM).

Lực lượng công an phối hợp kiểm lâm phát hiện cơ sở của ông N.D.T đang nuôi nhốt các cá thể gồm: 2 con hổ (Panthera tigris, giới tính cái); 1 con báo hoa mai (Panthera pardus, giới tính cái); 2 con gấu ngựa (Ursus thibetanus); 2 con vượn đen má vàng (Nomascus gabriellae, giới tính đực); 10 con cá sấu nước ngọt.

Một cá thể hổ được nuôi nhốt tại cơ sở của ông N.D.T

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hồ sơ nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của các vật nuôi.

Đại diện Kiểm lâm TPHCM cho biết, các cá thể hổ, báo, gấu đến thời điểm hiện tại chưa có hồ sơ quản lý nhưng xác định 2 con hổ đã nhiều năm tuổi, trong tình trạng sức khỏe ốm yếu. Nhiều năm trước, một số con hổ nuôi nhốt tại cơ sở này chết và được mang đi tiêu hủy; số còn lại, ông Ngô Duy Tân bàn giao cho cơ quan chức năng nhưng không đơn vị nào nhận, dẫn đến việc phải nuôi nhốt tại đây.

Một cá thế gấu được nuôi nhốt tại cơ sở của ông N.D.T

Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an TPHCM) và Viện KSND khu vực 16 TPHCM khám nghiệm hiện trường, tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

VĂN ANH