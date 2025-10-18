Khánh Hòa yêu cầu rà soát cơ sở nuôi nhốt động vật rừng

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa liên tục ghi nhận sự xuất hiện của trăn, cá sấu... gây hoang mang cho người dân. Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa yêu cầu tăng cường rà soát, quản lý chặt các cơ sở nuôi động vật rừng.

Chiều 18-10, ông Nguyễn Danh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã yêu cầu các Hạt Kiểm lâm trực thuộc rà soát, quản lý chặt các cơ sở nuôi động vật rừng thông thường, nuôi - trồng thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài thuộc Phụ lục CITES trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị UBND các xã, phường thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Cá thể trăn xuất hiện tại phường Nam Nha Trang, ngày 17-10. Ảnh: NHẬT THANH

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đề nghị UBND các xã, phường cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không săn bắt, bẫy, tự ý nuôi, trồng các loài động, thực vật rừng nói trên. Khi có nhu cầu nuôi, trồng, tổ chức hoặc cá nhân phải thông báo đến UBND cấp xã, cơ quan Thú y và Hạt Kiểm lâm để được hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số cơ sở, hồ sơ nguồn gốc hợp pháp và các quy định về môi trường, thú y, điều kiện chuồng trại theo quy định.

Các địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, xác minh thông tin liên quan động vật nguy cấp, quý, hiếm bị lạc, bị thương hoặc bị bệnh; tổ chức thả về môi trường tự nhiên hoặc chuyển giao cho cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định. Đồng thời, phối hợp quản lý các cơ sở nuôi, trồng bảo đảm chấp hành nghiêm quy định về môi trường và thú y.

Trăn bò tại hành lang một bệnh viện ở phường Nha Trang khoảng 4 ngày trước. Ảnh: M.T

Về các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, phải mở sổ theo dõi, báo cáo biến động về loài nuôi, trồng; rà soát và bảo đảm đủ điều kiện theo quy định. Cơ sở chưa có mã số nuôi, trồng phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mã số. Trước khi nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý, hiếm hoặc loài hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES, tổ chức, cá nhân phải được cấp mã số cơ sở theo quy định.

Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa cũng yêu cầu các Hạt Kiểm lâm trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương; rà soát, quản lý các cơ sở nuôi, trồng; bảo đảm đăng ký, mở sổ theo dõi, cập nhật thông tin chính xác và phản ánh đúng thực tế hoạt động. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện hồ sơ cấp mã số và tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực này.

Cá sấu dài hơn 2,6m bị bắt tại xã Diên Lâm. Ảnh: CÔNG AN XÃ DIÊN LÂM Trong tháng 10-2025, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa liên tục ghi nhận xuất hiện các loài động vật rừng trong khu dân cư hoặc ngoài môi trường tự nhiên, gây hoang mang cho người dân địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng đây là các động vật bị sổng từ các trang trại trong khu vực. Gần đây nhất, ngày 17-10, người dân đã phát hiện, bắt được một cá thể trăn dài 2m ở trên cây tại phường Nam Nha Trang. Trước đó ít ngày, cán bộ, nhân viên một bệnh viện ở phường Nha Trang cũng phát hiện một con trăn đang bò ở hành lang của bệnh viện.

HIẾU GIANG