An Giang: Xây dựng 30 đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Sáng 26-12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng các đề án cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị tham mưu 30 đề án, chương trình, chính sách hỗ trợ, kế hoạch, điều chỉnh quy hoạch… thực hiện.

Trong đó có một số đề án như: Tập trung phát triển kinh tế biển của tỉnh, trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia; hoàn thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, logistics; đột phá ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh An Giang hướng tới mục tiêu hai con số, giai đoạn 2026-2030; phát triển Phú Quốc theo cơ chế đặc thù, vượt trội; giải pháp nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh của tỉnh: PAR INDEX, SIPAS, PAPI và PCI, nhiệm kỳ 2025- 2030…

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong đề nghị các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Các chương trình, đề án, kế hoạch cần được tổ chức thực hiện với tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Ông Nguyễn Thanh Phong cũng yêu cầu các sở, ngành phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm trong thực hiện xây dựng các đề án và nhiệm vụ được giao; phấn đấu hoàn thành các đề án, dự án chậm nhất trong tháng 2-2026 để tháng 3-2025, trình Đảng ủy UBND tỉnh thông qua và báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo đúng tiến độ đề ra…

NAM KHÔI