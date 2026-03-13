Đề xuất đầu tư 2.900 tỷ đồng mở rộng các tuyến kết nối với cửa khẩu quốc tế Tân Nam

Ngày 13-3, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, đã trình Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường kết nối Cửa khẩu quốc tế Tân Nam – quốc lộ 22B và cao tốc Gò Dầu – Xa Mát (giai đoạn 1).

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam được khánh thành từ cuối năm 2025, với mục tiêu phát triển kinh tế biên mậu của tỉnh Tây Ninh và cả nước

Theo đề xuất, dự án tập trung nâng cấp, mở rộng hai tuyến đường tỉnh (ĐT) 791 và ĐT 788 nhằm hình thành trục giao thông quan trọng kết nối khu vực cửa khẩu Tân Nam với trung tâm đô thị Tân Ninh, đồng thời liên thông với tuyến cao tốc Gò Dầu – Xa Mát trong tương lai.

Theo hiện trạng, đoạn ĐT 791 dài khoảng 11km, từ ngã ba Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam đến nút giao ĐT 788 và ĐT 783 (ngã ba Lò Gò). Mặt đường bê tông xi măng rộng 8m, nền đường 9m. Trên tuyến có hai cầu Lò Gò và cầu Khỉ (Đa Ha) vẫn khai thác ổn định.

Còn đoạn ĐT 788 dài khoảng 31 km, từ ngã ba Lò Gò đến nút giao quốc lộ 22B (ngã ba Vịnh). Tuyến có mặt đường bê tông nhựa rộng 8m, nền đường 9m, được nâng cấp từ năm 2014. Trên tuyến có cầu Vịnh dài gần 50m.

Theo phương án đề xuất, 2 tuyến đường sau khi nâng cấp sẽ có nền đường rộng 18,5m, bố trí 4 làn xe cơ giới, lề đường hai bên rộng 1 m mỗi bên. Các cầu hiện hữu gồm cầu Vịnh, cầu Lò Gò và cầu Khỉ sẽ được mở rộng lên quy mô 4 làn xe, thiết kế theo tải trọng HL93. Dự án cũng đầu tư hệ thống thoát nước, chiếu sáng và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Dự án được có tổng mức đầu tư khoảng 2.890 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh, dự kiến chuẩn bị đầu tư trong năm 2026 và triển khai thi công giai đoạn 2026-2029. Công trình đi qua địa bàn các xã Tân Biên, Phước Vinh, Hảo Đước và Châu Thành.

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam được khai trương, đưa vào hoạt động chính thức vào cuối năm 2025 tại xãTân Biên, tỉnh Tây Ninh, với mục tiêu tạo động lực thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Campuchia, góp phần mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới, phát triển thương mại biên mậu. Do đó, các dự án giao thông kết nối được đầu tư kỳ vọng giúp tối ưu hóa vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là container, giảm chi phí logistics, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút nguồn hàng quá cảnh từ Campuchia về các cảng biển trong khu vực.

QUANG VINH