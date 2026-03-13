Cây bắp thay lúa ở vùng “rốn” mặn, thu nhập cao gấp 4 lần

Dù tình trạng xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, nhưng nông dân tại các vùng ngọt hóa Gò Công (tỉnh Đồng Tháp) vẫn có thu nhập cao nhờ chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng bắp.

Mùa khô năm 2026, dự báo hạn mặn sẽ gay gắt ở Đồng Tháp. Nhằm né hạn mặn, Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp khuyến khích nông dân các xã thuộc vùng ngọt hoá Gò Công mạnh dạn đưa cây bắp xuống chân ruộng thay cây lúa ở vùng thiếu nước.

Ông Lê Hoài, xã Đồng Sơn (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, mùa khô hàng năm trước đây, tình trạng xâm nhập mặn đã làm cho nhiều diện tích đất sản xuất bị gián đoạn sản xuất. Nhưng mùa khô năm nay, bà con đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng bắp và nhiều loại cây trồng khác có đặc tính chịu được hạn, mặn. Trong đó, cây bắp được xuống giống nhiều nhất, mùa vụ ngắn, năng suất lại cao hơn và ít hao nước hơn so với lúa.

Điển hình như trường hợp đình bà Trần Thị Bé, xã Đồng Sơn, hai năm liền trồng bắp thay lúa trên diện tích 1,5 ha đã có thu nhập khá hơn, đời sống gia đình nhờ vậy cũng "dễ thở" hơn. Bà Bé cho hay, vùng này là “rốn” mặn, những năm trước hễ đến mùa hạn mặn là nông dân bỏ ruộng. Từ khi được ngành chức năng khuyến khích, gia đình bà mạnh dạn chuyển đổi lúa sang cây bắp. Thật bất ngờ cây bắp chịu hạn rất tốt lại cho năng suất cao.

“Bình quân cứ 1ha thu hoạch được chừng 7,2 tấn/vụ, sau khi trừ chi phí, nông dân đạt lợi nhuận hơn 80 triệu đồng/ha, cao gấp 4 lần so với cây lúa. Vì vậy, nhiều hộ đã chuyển hẳn sang trồng bắp quanh năm (5 vụ/năm). Trong xã chắc được khoảng 1.500 ha ruộng lúa chuyển đổi sang trồng bắp. Hiện nay giá bắp từ 3.000- 3.500 đồng/trái (tăng 1.500 đồng so với tháng trước) nên nông dân chúng tôi rất phấn khởi”, bà Bé nói.

Trồng bắp ở vùng ngọt hóa Gò Công lợi nhuận cao gấp 4 lần trồng lúa

Theo ghi nhận, thời điểm này, dù các cửa cống ngăn mặn ở địa phương đã đóng, nhưng nông dân trồng bắp vẫn canh tác bình thường do bắp sử dụng nước ít. Ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tập huấn cho nông dân trồng bắp ứng dụng giải pháp sản xuất hữu cơ, sử dụng thuốc sinh học, hạn chế phân bón hoá học để cho trái bắp sạch.

Hiện Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp đang triển khai liên kết với các doanh nghiệp chế biến, tiến tới mở rộng diện tích vùng trồng bắp nguyên liệu, chuyển các vùng đất khó khăn về nguồn nước sang trồng bắp. Việc chú trọng tìm kiếm đầu ra ổn định và bao tiêu sản phẩm sẽ giúp nông dân yên tâm sản xuất, tránh tình trạng “được mùa rớt giá”, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương theo hướng hiện đại và thích ứng.

NGỌC PHÚC