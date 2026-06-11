TPHCM: Nghiên cứu xây dựng video hướng dẫn lưu thông qua các nút giao

Chiều 11-6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức (cầu vượt, hầm chui…) trên địa bàn thành phố, sở phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư ngay từ giai đoạn thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng.

Công tác này nhằm đảm bảo hệ thống chiếu sáng công cộng và hạ tầng kỹ thuật tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp thông tin tại buổi họp báo

Tuy nhiên, tại một số dự án, trong giai đoạn tổ chức phân luồng giao thông tạm phục vụ thi công hoặc mới đưa vào khai thác, việc điều chỉnh, cập nhật hệ thống hướng dẫn phân luồng từ xa đôi lúc chưa theo kịp diễn biến thực tế của lưu lượng phương tiện.

Để khắc phục, sở tăng cường tiếp nhận phản ánh từ người dân, đơn vị chức năng, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị quản lý kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống hướng dẫn giao thông.

Ngoài ra, sở sẽ phối hợp nghiên cứu giải pháp tuyên truyền theo phương thức mô phỏng nút giao và chỉ dẫn các hướng lưu thông bằng video, clip trực quan sinh động. Qua đó, giúp người dân dễ biết, dễ nhớ, tránh lúng túng khi lưu thông vào nút giao.

Quang cảnh buổi họp báo chiều 11-6

Vận hành thử nghiệm Sàn giao dịch việc làm quốc gia Theo Sở Nội vụ TPHCM, Sàn giao dịch việc làm quốc gia được vận hành thử nghiệm vào ngày 14-4, tại địa chỉ vieclam.gov.vn. Sở đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tuyên truyền và hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động tiếp cận, đăng ký, khai thác các tiện ích của Sàn giao dịch việc làm quốc gia. Tính đến ngày 3-6, trung tâm duyệt xác thực tài khoản cho 407 doanh nghiệp, duyệt 419 vị trí tuyển dụng với tổng số nhu cầu tuyển dụng là 6.011 người. Để Sàn phát huy hiệu quả, sở kiến nghị tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu, nâng cấp hệ thống máy chủ; bảo đảm kết nối hiệu quả giữa trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường đại học và người lao động.

Tin liên quan TPHCM nỗ lực kéo giảm ùn tắc giao thông

CẨM TUYẾT