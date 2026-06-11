Tỏa sáng bản sắc văn hóa và khát vọng vươn tầm của thành phố Cảng

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026, chuỗi các hoạt động lễ hội đã khép lại với nhiều dấu ấn trong lòng nhân dân và du khách. Đây không chỉ là ngày hội lớn của người dân đất Cảng, mà còn khẳng định năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn của thành phố trong không gian phát triển đô thị mới.

Theo Ban tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026, lễ hội không đơn thuần là một hoạt động văn hóa - nghệ thuật thường niên mà còn là một “phép thử” quan trọng cho năng lực điều hành của thành phố.

Sự kiện đã bước đầu hình thành mô hình tổ chức chuỗi hoạt động đa điểm, đa loại hình, qua đó gắn kết thành công các giá trị văn hóa với việc quảng bá du lịch, dịch vụ và thúc đẩy nền kinh tế đêm. Lễ hội góp phần tạo nên một hình ảnh đô thị Hải Phòng hiện đại, văn minh, thân thiện, đồng thời khẳng định bản sắc văn hóa, truyền thống anh hùng và nghĩa tình của thành phố Cảng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tới dự lễ khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG



Lễ hội năm nay ghi dấu ấn với nhiều nét đổi mới nổi bật. Tại đêm khai mạc, TP Hải Phòng lần đầu tiên trao danh hiệu Đại sứ Du lịch Hải Phòng cho Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi, đồng thời trao quyết định công nhận Khu du lịch Vũ Yên và công nhận 9 cơ sở đạt tiêu chí du lịch xanh.

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra hoạt động khởi công, khánh thành đồng loạt 14 dự án, công trình trọng điểm được kết nối trực tiếp tại 13 điểm cầu, lan tỏa tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng trong giai đoạn mới. Không gian lễ hội tại dải trung tâm cũng thêm phần phong phú với sự tham gia biểu diễn của 120 nghệ sĩ đến từ tỉnh Lào Cai, mang đến phong cách nghệ thuật hiện đại, đa dạng và giàu bản sắc.

Chương trình nghệ thuật trong Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Để tạo nên thành công này, TP Hải Phòng đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân. Chương trình nghệ thuật hoành tráng quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, được tổ chức tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính với sức chứa hơn 8.000 chỗ ngồi và lắp đặt 4 màn hình LED cỡ lớn phục vụ người dân và du khách.

Người dân và du khách tại Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ngoài ra, công tác xã hội hóa đạt kết quả ấn tượng khi thu hút 56 tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tài trợ gần 20 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG