Công an TPHCM mở lớp huấn luyện kỹ năng phòng, chống đuối nước

Ngày 21-7, Công an TPHCM tổ chức khai giảng lớp huấn luyện phòng, chống tai nạn đuối nước năm 2026 cho cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ, nhằm nâng cao kỹ năng bơi an toàn, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ và tự cứu trong môi trường nước.

Theo kế hoạch, lớp huấn luyện có khoảng 250 học viên, chia thành 2 lớp, gồm 150 cán bộ, chiến sĩ và 100 con của cán bộ, chiến sĩ từ 8 tuổi trở lên. Chương trình diễn ra trong 10 buổi tại hồ bơi của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), với các nội dung như: kỹ thuật bơi an toàn, xử lý tình huống dưới nước, kỹ năng cứu người, tự cứu và sơ cấp cứu nạn nhân đuối nước.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM cùng con, em tại chương trình khai giảng lớp tập huấn

Phát biểu tại lễ khai giảng, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, trung bình từ 6-7 trẻ em dưới 15 tuổi tử vong mỗi ngày. Phần lớn các vụ việc xuất phát từ sự chủ quan, thiếu giám sát, không biết bơi hoặc thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước.

Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM phát biểu khai giảng lớp huấn luyện bơi

Thời gian qua, nhiều vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng liên tiếp xảy ra tại các địa phương như Đắk Lắk, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Phú Thọ và Hà Tĩnh, cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em, để lại hậu quả nặng nề cho gia đình, xã hội. Thực tế này càng cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường giáo dục kỹ năng bơi an toàn, kỹ năng phòng, chống đuối nước và nâng cao ý thức phòng ngừa trong cộng đồng.

Lớp huấn luyện bơi cho trẻ em, chiều 21-7

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhấn mạnh, thông qua khóa huấn luyện, học viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ bản thân, nâng cao thể lực, đồng thời sẵn sàng tham gia hỗ trợ cứu người khi xảy ra sự cố. Ban huấn luyện được yêu cầu bám sát chương trình, tổ chức giảng dạy phù hợp từng đối tượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình huấn luyện; các học viên chấp hành nghiêm nội quy, quy định của lớp huấn luyện bơi.

MẠNH THẮNG