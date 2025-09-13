Angola và Mozambique sẵn sàng kết nối với TPHCM

Chiều 13-9, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM, có buổi tiếp đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý Đảng Phong trào Nhân dân giải phóng Angola (MPLA) và Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique (FRELIMO) đang có chuyến thăm, làm việc tại TPHCM.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tiếp đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý Đảng MPLA và Đảng FRELIMO Ảnh: VIỆT DŨNG

Phía đoàn đại biểu Angola do đồng chí Mariana de Lurdes Lisboa Filipe, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, Đạo đức và Kiểm toán Ban Chấp hành Trung ương Đảng MPLA làm trưởng đoàn.

Phía đoàn đại biểu Mozambique do đồng chí Celmira Pena de Silva, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng FRELIMO phụ trách đào tạo và cán bộ dẫn đầu.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chào mừng và cảm ơn hai đồng chí trưởng đoàn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng MPLA và FRELIMO thăm và làm việc TPHCM, đồng chí Võ Văn Minh khẳng định, Việt Nam, Angola và Mozambique có quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp, được các thế hệ lãnh đạo kế thừa, vun đắp và ngày càng phát triển; nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn mở rộng hợp tác với Đảng MPLA và Đảng FRELIMO. Giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội tại TPHCM, đồng chí Võ Văn Minh cho biết TPHCM sẵn sàng làm cầu nối giữa các địa phương của Angola và Mozambique, góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao với hai nước.

Đồng chí Mariana de Lurdes Lisboa Filipe bày tỏ vinh dự khi được tham gia chương trình nghiên cứu, khảo sát thực tiễn và trao đổi chuyên đề dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng MPLA và Đảng FRELIMO do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ; tin tưởng từ kết quả nghiên cứu, các thành viên Đảng MPLA tham gia chương trình sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú, qua đó góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề đang đặt ra trong quá trình xây dựng và phát triển của Angola hiện nay.

Đoàn đại biểu Đảng MPLA và Đảng FRELIMO tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng sau gần 40 năm đổi mới trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân, đồng chí Mariana de Lurdes Lisboa Filipe cho biết chuyến công tác lần này là cơ hội để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm phát triển của TPHCM. Đồng chí Mariana de Lurdes Lisboa khẳng định sẽ truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm tiếp thu tại buổi làm việc, đồng thời vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, phù hợp với điều kiện của Angola để vượt qua những thách thức và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Về phía Mozambique, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự đón tiếp trọng thị dành cho đoàn đại biểu Đảng MPLA và FRELIMO, đồng chí Celmira Pena de Silva cho biết chuyến thăm lần này đánh dấu bước phát triển quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước, cũng như phát triển quan hệ với TPHCM.

Giới thiệu về Đảng FRELIMO, đồng chí Celmira Pena de Silva cho biết nhiệm vụ hiện nay là thực hiện các chương trình để người dân thoát khỏi đói nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt liên quan xây dựng cầu đường. Đồng chí Celmira Pena de Silva bày tỏ mong muốn học tập kinh nghiệm của TPHCM trong cách quản lý và điều hành hoạt động phát triển kinh tế - chính trị - xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cũng tại buổi làm việc, các bên trao đổi về cơ cấu và chương trình làm việc của đảng cầm quyền, hoạt động đối ngoại, các hướng phát triển đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế tư nhân, xử lý rác thải, phát triển nông nghiệp và hoạt động quản lý, điều hành chính quyền địa phương 2 cấp của TPHCM sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

THANH HẰNG