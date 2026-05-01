Anh nâng mức cảnh báo khủng bố

Thủ tướng Keir Starmer gặp gỡ các lãnh đạo cộng đồng tại Golders Green, một ngày sau vụ tấn công. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngày 30-4, Bộ Nội vụ Anh thông báo mức độ đe dọa khủng bố của Vương quốc Anh đã được nâng lên mức “nghiêm trọng”, mức cao thứ hai trong hệ thống 5 cấp. Tuyên bố của Bộ Nội vụ Anh nêu rõ mức "nghiêm trọng" tức là một cuộc tấn công rất có khả năng xảy ra trong 6 tháng tới.

Quyết định này được đưa ra sau vụ hai người đàn ông Do Thái bị đâm tại khu Golders Green, phía Bắc London hôm 29-4. Cảnh sát London đang điều tra vụ việc theo hướng tấn công khủng bố, trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công bài Do Thái trong những tuần gần đây. Nhà vua Charles III và Thủ tướng Keir Starmer đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công này.

Báo The Times dẫn các cơ quan giám sát cho rằng chủ nghĩa bài Do Thái đã trở thành “tình trạng khẩn cấp quốc gia lớn nhất kể từ Covid-19”. Điều này củng cố lập luận rằng đe dọa khủng bố hiện nay gắn chặt với xung đột xã hội, sắc tộc trong nước, chứ không chỉ từ các mạng lưới quốc tế.

HẠNH CHI