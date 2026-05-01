Mỹ: Chính thức chấm dứt đợt đóng cửa một phần chính phủ dài kỷ lục

Hạ viện Mỹ ngày 30-4 đã bỏ phiếu thông qua việc cấp ngân sách cho hầu hết các hoạt động của Bộ An ninh Nội địa (DHS), chính thức chấm dứt đợt đóng cửa một phần chính phủ liên bang kéo dài kỷ lục 75 ngày.

Dự luật này trước đó đã được Thượng viện thông qua và dự kiến sẽ được Tổng thống Donald Trump ký ban hành thành luật. Văn bản sẽ giúp mở cửa lại DHS với ngân sách cho các cơ quan chủ chốt đến hết năm tài chính vào ngày 30-9, nhưng không bao gồm bất kỳ khoản ngân sách mới nào dành cho việc thực thi luật nhập cư và an ninh biên giới - những cơ quan gây tranh cãi mà đảng Dân chủ Mỹ muốn thực hiện cải tổ.

DHS bị đóng cửa một phần từ ngày 14-2, trở thành đợt gián đoạn ngân sách dài nhất của cơ quan này. Bế tắc xuất phát từ bất đồng quanh ngân sách thực thi luật nhập cư: đảng Dân chủ yêu cầu cải cách hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) sau vụ nổ súng chết người hồi tháng 1, trong khi đảng Cộng hòa nhiều lần bác bỏ, khiến đàm phán kéo dài không lối ra.

Kết quả là một cách tiếp cận hai hướng đối với việc tài trợ cho DHS. Các nhà lập pháp hiện đã mở cửa trở lại hầu hết các bộ phận của bộ, trong khi đảng Cộng hòa đang tiến hành các bước riêng biệt để đảm bảo hàng chục tỷ USD cho ICE và Lực lượng Tuần tra biên giới thông qua quy trình “hòa giải ngân sách”, cho phép họ bỏ qua đảng Dân chủ.

Tình trạng đóng cửa một phần kéo dài hơn 2 tháng qua đã gây thiệt hại cho các nhân viên và hoạt động của chính phủ liên bang. Hàng ngàn nhân viên DHS đã làm việc không lương trong nhiều tuần, trong khi hơn 1.000 nhân viên Cơ quan An ninh Giao thông vận tải (TSA) được cho là đã nghỉ việc. Công tác chuẩn bị cho các sự kiện lớn, bao gồm các trận đấu World Cup dự kiến diễn ra tại các thành phố của Mỹ vào mùa hè này, cũng bị đe dọa.

