TikTok khóa hàng triệu tài khoản trẻ em dưới 16 tuổi tại Indonesia

Nền tảng video ngắn TikTok đã vô hiệu hóa khoảng 1,7 triệu tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi tại Indonesia, sau khi các quy định mới của Chính phủ Indonesia về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng chính thức có hiệu lực.

Bộ trưởng Truyền thông và các vấn đề về kỹ thuật số Indonesia Meutya Hafid tại buổi họp báo ở thủ đô Jakarta, Indonesia ngày 28-4. Ảnh: ANTARA

Bộ trưởng Truyền thông và các vấn đề về kỹ thuật số Indonesia, bà Meutya Hafid, cho biết TikTok là nền tảng đầu tiên chủ động báo cáo kết quả thực thi.

Số lượng tài khoản bị vô hiệu hóa đã tăng nhanh chỉ trong thời gian ngắn, từ khoảng 780.000 tài khoản vào ngày 10-4 lên 1,7 triệu vào ngày 28-4, cho thấy quá trình rà soát và xử lý đang được đẩy mạnh.

Theo quy định mới của Indonesia, các nền tảng số hoạt động tại xứ vạn đảo - bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đều bắt buộc phải triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Chính phủ Indonesia kỳ vọng các công ty công nghệ khác sẽ noi theo TikTok, minh bạch hóa các hành động cụ thể và báo cáo kết quả thực hiện trong thời gian tới.

MINH CHÂU