Mỹ bác điều kiện của Iran về eo biển Hormuz

Phản ứng trước đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran, ngày 28-4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố đề nghị đi kèm với những điều kiện nghiêm ngặt là không thể chấp nhận đối với Mỹ và các nước khác.

Trước đó, ngày 27-4, thông qua các bên trung gian, phía Iran đã đề nghị ngừng kiểm soát eo biển Hormuz với điều kiện Mỹ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa và chấm dứt các hoạt động chiến sự. Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã họp kín với các cố vấn an ninh cấp cao để thảo luận về đề xuất. Theo Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt, đề xuất đang được xem xét nhưng không xác nhận liệu Tổng thống Donald Trump có chấp nhận hay không.

Trong khi đó, theo tờ Times of Israel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ trực tiếp đàm phán với chính quyền Iran và kiên quyết yêu cầu mở lại tuyến hàng hải Hormuz. Trong chuyến thăm Andorra, ông Emmanuel Macron nhấn mạnh việc thành lập một liên minh quốc tế nhằm bảo đảm an ninh và ổn định khu vực, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ thuyết phục được các bên liên quan đạt được thỏa thuận trong những ngày tới.

PHƯƠNG NAM