Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiếp tục giữ nguyên lãi suất

Ngày 28-4, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 0,75%, đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp cơ quan này không điều chỉnh lãi suất trong bối cảnh rủi ro kinh tế toàn cầu gia tăng.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ở Tokyo. Ảnh: Bloomberg

Theo Japan Times, quyết định được đưa ra sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, với sự đồng thuận của đa số thành viên Hội đồng chính sách BOJ, dù vẫn xuất hiện quan điểm trái chiều. 3 thành viên hội đồng đã đề xuất nâng lãi suất lên 1% nhằm kiểm soát nguy cơ lạm phát vượt dự báo, nhưng kiến nghị này không được thông qua.

Trong báo cáo “Triển vọng kinh tế và vật giá” công bố cùng ngày, BOJ gây chú ý khi nâng mạnh dự báo lạm phát lõi (không bao gồm thực phẩm tươi sống) trong tài khóa năm 2026 lên 2,8%, cao hơn đáng kể so với mức 1,9% đưa ra trước đó. Dự báo lạm phát cho tài khóa năm 2027 cũng được điều chỉnh tăng từ 2,0% lên 2,3%, trong khi giữ nguyên mức 2,0% cho năm 2028.

Ngược lại, BOJ hạ dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Nhật Bản trong tài khóa năm 2026 xuống còn 0,5% (từ mức 1,0%) và tài khóa 2027 xuống 0,7%. Theo đánh giá của ngân hàng trung ương, giá dầu tăng mạnh, hệ quả từ bất ổn địa chính trị, đang làm xấu đi điều kiện thương mại, gây áp lực đối với lợi nhuận doanh nghiệp, cũng như thu nhập thực tế của hộ gia đình.

Dù tiếp tục giữ nguyên chính sách tại thời điểm hiện tại và tiếp tục duy trì lập trường chờ đợi và quan sát để đánh giá tác động kinh tế của cuộc xung đột ở Trung Đông, nhưng BOJ để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới, tùy thuộc vào mức độ hiện thực hóa các dự báo kinh tế và giá cả.

HẠNH CHI