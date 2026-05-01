Trung Quốc gắn giáo dục đại học với chiến lược quốc gia

Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa công bố danh mục các chuyên ngành dành cho các trường cao đẳng và đại học, trong đó thêm 38 chuyên ngành mới sẽ được đưa vào kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2026.

Hội chợ việc làm quy mô lớn với sự tham gia của 300 công ty được tổ chức tại Đại học Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày 24-4. ẢNH: VCG

Lần đầu tiên trong danh mục này, 11 chuyên ngành hiện có như robot tương lai và kỹ thuật liên ngành, cùng với 4 chuyên ngành mới được bổ sung như trí tuệ hiện thân (Embodied Intelligence) và khoa học và công nghệ não - máy tính, được xếp chung vào nhóm nghiên cứu liên ngành. Theo Tân Hoa xã, danh mục cập nhật năm nay chú trọng hơn đến tính tích hợp và liên thông nhằm đáp ứng sự phát triển của các lĩnh vực liên ngành mới nổi cũng như nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực đa năng, được đào tạo theo hướng đa ngành. Đây cũng là một phần trong nỗ lực gắn giáo dục đại học với đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp và các ưu tiên chiến lược quốc gia.

Nhà nghiên cứu Chu Zhaohui của Viện Khoa học Giáo dục quốc gia Trung Quốc nhận định, việc đưa các chuyên ngành mới này vào giảng dạy cho thấy nỗ lực mang tính tiên phong và có tầm nhìn chiến lược, giúp giáo dục đại học bắt kịp tốt hơn với những xu hướng kinh tế và công nghệ đang không ngừng biến đổi.

Nhằm phục vụ tốt hơn các ưu tiên chiến lược quốc gia cũng như sự phát triển của các ngành công nghiệp hiện đại, Bộ Giáo dục Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh việc điều chỉnh và tối ưu hóa các chương trình đào tạo bậc đại học, định hướng các trường đại học mở thêm những chuyên ngành gắn kết chặt chẽ hơn với nhu cầu phát triển không ngừng của nước này. Các chuyên ngành mới như khoa học và kỹ thuật năng lượng, khoa học và kỹ thuật ngầm sâu (nghiên cứu, thiết kế và thi công các công trình dưới lòng đất ở độ sâu lớn) đã được đưa vào giảng dạy. Bên cạnh đó, Trung Quốc bổ sung các ngành kỹ thuật giao thông và năng lượng tích hợp, robot nông nghiệp nhằm hỗ trợ chuyển đổi, nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống. Các chuyên ngành mới như sản xuất sinh học, khoa học và công nghệ não - máy tính cũng được thiết lập để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các ngành công nghiệp mới nổi và tương lai.

Với những điều chỉnh mới này, danh mục chuyên ngành đại học của Trung Quốc hiện bao gồm 13 nhóm ngành chính, 92 nhóm ngành phụ và tổng cộng 883 chuyên ngành.

Mục tiêu của các chương trình này là thúc đẩy sự hội nhập sâu rộng giữa trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới với nền kinh tế thực, đồng thời tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội chất lượng cao. Tháng 7-2017, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành Kế hoạch phát triển AI thế hệ mới, phác thảo một lộ trình nền tảng với mục tiêu đạt được những thành tựu đổi mới sáng tạo về AI dẫn đầu thế giới vào năm 2030.

Ngày 10-4 vừa qua, Trung Quốc phát động kế hoạch hành động “AI hỗ trợ giáo dục”. Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, kế hoạch này sẽ lồng ghép nội dung AI vào quy trình thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên, đồng thời mở rộng giáo dục AI cho học sinh tiểu học và trung học.

Trước đó, từ năm 2024, nhiều trường đại học hàng đầu Trung Quốc như Đại học Thanh Hoa, Đại học Giao thông Thượng Hải và Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân đã thành lập các trường, viện chuyên trách về AI; đồng thời triển khai chương trình đại cương về AI nhằm nâng cao hiểu biết cho toàn bộ sinh viên mới.

MINH CHÂU