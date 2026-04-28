Tàu hỏa va chạm gần thủ đô Indonesia, nhiều người thương vong

Theo hãng tin Antara, tối 27-4, một vụ va chạm đường sắt xảy ra ở ngoại ô thủ đô Jakarta của Indonesia, khiến 4 người thiệt mạng và 38 người bị thương.

Vụ việc xảy ra tại ga Bekasi Timur, cách Jakarta khoảng 25km. Ông Asep Edi Suheri, cảnh sát trưởng Jakarta, cho biết một đoàn tàu đường dài đã tông mạnh vào toa cuối- toa dành riêng cho phụ nữ của một đoàn tàu đang dừng đậu.

Theo phát ngôn viên Công ty đường sắt quốc gia KAI, nguyên nhân ban đầu là do một chiếc taxi va quẹt vào tàu tại một đoạn giao cắt, khiến tàu buộc phải dừng ngay trên đường ray trước khi thảm kịch xảy ra.

Đại diện KAI xác nhận toàn bộ thương vong đều nằm ở đoàn tàu đường dài, hơn 240 hành khách trên đoàn tàu đã được sơ tán an toàn. Cơ quan cứu nạn cho biết hiện vẫn còn 4 người mắc kẹt trong các toa tàu bị biến dạng.

Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đang được tiến hành. Quân đội, lực lượng cứu hỏa, cơ quan cứu nạn quốc gia và Hội Chữ thập đỏ đang sử dụng các thiết bị cắt dỡ chuyên dụng để giải cứu những người còn mắc kẹt. Dự báo con số thương vong có khả năng sẽ tăng lên.

PHƯƠNG NAM