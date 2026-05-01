Mỹ chuyển 6.500 tấn đạn dược và trang thiết bị tới Israel trong 24 giờ

Bộ Quốc phòng Israel ngày 30-4 cho biết, Mỹ vừa vận chuyển 6.500 tấn đạn dược và vật tư quân sự tới Israel chỉ trong vòng 24 giờ, sử dụng 2 tàu vận tải cỡ lớn cùng nhiều máy bay chở hàng.

Thiết bị quân sự được Israel dỡ xuống. Ảnh: ISRAEL MINISTRY OF DEFENSE
Thiết bị quân sự được Israel dỡ xuống. Ảnh: ISRAEL MINISTRY OF DEFENSE

Trong một chiến dịch hậu cần toàn cầu quy mô lớn, 2 tàu chở hàng đã cập cảng Ashdod và Haifa, mang theo hàng ngàn đạn dược cho máy bay và bộ binh, xe tải quân sự và các phương tiện chiến thuật hạng nhẹ (JLTV) cùng nhiều thiết bị quân sự khác.

Theo Jerusalem Post, số trang thiết bị sau đó được bốc dỡ lên hàng trăm xe tải của Cục Hậu cần và Tài sản thuộc Bộ Quốc phòng Israel cùng Cục Công nghệ và Hậu cần của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trước khi được phân phối tới các căn cứ quân sự trên khắp cả nước.

Các chuyến hàng này là một phần của nỗ lực nhằm tăng cường "khả năng sẵn sàng của Israel trước những diễn biến trong cuộc chiến”. Theo tờ Maariv, hơn 115.600 thiết bị quân sự đã được chuyển đến Israel thông qua 403 chuyến bay và 10 chuyến vận chuyển bằng đường biển kể từ khi cuộc chiến với Iran nổ ra vào tháng 2.

KHÁNH HƯNG

