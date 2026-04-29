Cựu Giám đốc FBI bị truy tố

Cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey bị truy tố với cáo buộc đe dọa Tổng thống Donald Trump.

thumbs_b_c_964a72cbfee0f570f6ed2bc0148d38d3.jpg
Cựu Giám đốc FBI James Comey. Ảnh: ANADOLU

Theo CNN, bản cáo trạng được đưa ra ngày 28-4 tại khu vực Đông bang Bắc Carolina, kèm theo lệnh bắt giữ do thư ký tòa án ký. Ông Comey đối mặt với các tội danh đe dọa Tổng thống và truyền tải lời đe dọa qua phương tiện liên bang, với mức án tối đa lên tới 10 năm tù nếu bị kết tội.

Theo cáo trạng, ông Comey đã đăng trên Instagram bức ảnh các vỏ sò xếp thành dãy số “86 47”. Giới chức cho rằng trong bối cảnh cụ thể, thông điệp này có thể bị hiểu là ám chỉ ý định gây hại cho Tổng thống Mỹ. Trong tiếng lóng, số “86” có thể mang nghĩa loại bỏ, còn “47” được cho là liên quan đến nhiệm kỳ của ông Trump với tư cách Tổng thống thứ 47.

Bài đăng sau đó đã bị xóa. Ông Comey khẳng định phản đối mọi hành vi bạo lực, đồng thời tuyên bố mình vô tội và tin tưởng vào hệ thống tư pháp liên bang độc lập.

Phát biểu tại họp báo, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche nhấn mạnh Bộ Tư pháp coi trọng các vụ việc liên quan đến đe dọa nhằm vào Tổng thống. Cơ quan này đã truy tố hàng chục vụ tương tự trong năm qua.

Ông Comey là một trong những người chỉ trích gay gắt nhất Tổng thống Trump kể từ khi bị sa thải năm 2017 trong bối cảnh điều tra về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử. Bộ Tư pháp Mỹ từng truy tố ông Comey vào năm 2025, với cáo buộc khai man trước Quốc hội liên quan đến việc rò rỉ thông tin cho báo chí, song vụ án đã bị một thẩm phán liên bang bác bỏ.

KHÁNH MINH

James Comey Bản cáo trạng Liên bang FBI Khai man Bộ Tư pháp Mỹ

