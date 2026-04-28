Nghi phạm nổ súng bị truy tố tội mưu sát Tổng thống Donald Trump

Tòa án liên bang tại thủ đô Washington D.C truy tố Cole Tomas Allen - nghi phạm nổ súng tại buổi tiệc báo chí với 3 tội danh: mưu sát Tổng thống Donald Trump, vận chuyển vũ khí xuyên tiểu bang và nổ súng trong khi thực hiện hành vi bạo lực.

Cole Tomas Allen.

Xuất hiện tại phiên tòa, nghi phạm Cole Tomas Allen, 31 tuổi, trả lời rõ ràng và dứt khoát các câu hỏi của thẩm phán, xác nhận danh tính và trình độ học vấn, cho biết mình có bằng thạc sĩ.

Theo cáo trạng, Cole Tomas Allen đến từ Torrance, bang California, đã tìm cách tấn công buổi tiệc báo chí tại khách sạn Washington Hilton. Nghi phạm đem theo nhiều vũ khí sát thương tới thủ đô Washington D.C, bao gồm một khẩu súng săn, một khẩu súng lục bán tự động và 3 con dao. Nghi phạm đi tàu hỏa tới Washington D.C vào chiều 25-4, lấy một phòng ở khách sạn Hilton rồi nghỉ qua đêm.

Giới chức Mỹ cho biết nghi phạm tìm cách vượt qua khu kiểm soát an ninh khoảng 20 phút sau khi Tổng thống Donald Trump đến địa điểm. Trong quá trình đó, một nhân viên mật vụ đã bị trúng đạn. Lực lượng an ninh nhanh chóng khống chế và bắt giữ nghi can.

Trước khi thực hiện hành vi, Cole Tomas Allen được cho là đã gửi cho gia đình một văn bản dài mang nội dung chống Tổng thống Donald Trump, khiến người thân của y phải báo cảnh sát. Nội dung văn bản cho thấy nghi phạm có ý định nhắm vào các quan chức cao cấp trong chính quyền.

Cole Tomas Allen sẽ tiếp tục bị giam giữ cho đến phiên điều trần về vấn đề bảo lãnh vào ngày 30-4 tới để xác định có hội đủ điều kiện được tại ngoại trước khi xét xử hay không.

PHƯƠNG NAM