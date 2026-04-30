Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ chấp thuận ứng cử viên Chủ tịch Fed

Trong cuộc bỏ phiếu mang tính thủ tục ngày 29-4, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ đã đồng ý để ông Kevin Warsh, người được Tổng thống Donald Trump đề cử, thay thế ông Jerome Powell làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kế tiếp.

Cuộc bỏ phiếu này là rào cản cuối cùng ông Warsh phải vượt qua, trước khi toàn thể Thượng viện tiến hành bỏ phiếu chính thức về việc phê chuẩn ông làm nhà lãnh đạo mới của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Đa số chuyên gia dự đoán ông Warsh ủng hộ hạ lãi suất trong năm nay.

Chỉ vài tiếng trước đó, sau cuộc họp kéo dài 2 ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của Fed, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã công bố quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5% - 3,75%, lần thứ 3 liên tiếp trong năm nay. Các quan chức của Fed nhấn mạnh quyết định giữ nguyên lãi suất nhằm tạo thêm thời gian đánh giá đầy đủ độ trễ của chính sách tiền tệ đã triển khai trước đó. Fed sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến lạm phát, đặc biệt là các chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi và kỳ vọng lạm phát trong trung hạn.

Giới phân tích nhận định, việc Fed chưa vội nới lỏng chính sách phản ánh lo ngại rằng các cú sốc nguồn cung liên quan đến địa chính trị có thể làm chậm tiến trình đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Chuỗi cung ứng toàn cầu vốn vừa phục hồi sau đại dịch, đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn mới khi các tuyến vận tải quan trọng bị ảnh hưởng bởi xung đột và căng thẳng địa chính trị.

Đây có thể là cuộc họp chính sách cuối cùng của ông Jerome Powell với tư cách là chủ tịch Fed. Tuy nhiên, ông Powell vẫn có thể ở lại Fed sau khi hết nhiệm kỳ vào ngày 15-5 tới. Trong buổi họp báo vào trưa 29-4, ông Powell xác nhận sẽ ở lại Fed trên cương vị thành viên Hội đồng quản trị tới đầu năm 2028.

