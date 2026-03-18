Áo dài - nhịp cầu văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế

Chương trình thuộc khuôn khổ Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12 năm 2026.

Tham dự sự kiện có Tổng Lãnh sự, phu nhân Tổng Lãnh sự các nước: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Lào tại TPHCM.

Quang cảnh tọa đàm “Áo dài Việt - Di sản dân tộc Việt, hội nhập quốc tế”

Cùng dự có bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; các nghệ nhân, nhà thiết kế áo dài...

Cổ phục qua các thời kỳ trình diễn trong tọa đàm

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Trịnh Thị Thanh chia sẻ, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống, mà còn là di sản văn hóa sống của dân tộc Việt Nam. Trong thời đại hội nhập quốc tế, áo dài ngày càng trở thành cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. “Chúng tôi tin rằng, khi áo dài được mặc với niềm tự hào và được giới thiệu bằng sự trân trọng, giá trị của áo dài sẽ vượt qua biên giới”.

Xuyên suốt chương trình, khách tham dự chiêm ngưỡng các bộ sưu tập áo dài đặc sắc. Trong đó có bộ sưu tập “Lịch sử Áo dài Việt Nam” của Bảo tàng Áo dài với sự trình diễn của sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM; bộ sưu tập “Heritage in Heritage” của nghệ nhân, nhà thiết kế Trung Đinh; bộ sưu tập “Dáng Việt ngàn năm”.

Sinh viên quốc tế trong tà áo dài Việt

Đặc biệt, phần Workshop “Áo dài và Hoa” được nghệ nhân, nhà thiết kế Trung Đinh, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Thành phố hướng dẫn; phần trình diễn của các người mẫu nhí qua Bộ sưu tập Áo dài “Rực rỡ gấm hoa - Khi di sản cất cánh” của Nhà thiết kế Dexnol Trần và Tuấn Huỳnh.

Tại đây, các đại biểu khách mời trực tiếp thực hành kỹ thuật vẽ trên vải, trên nón lá, qua đó cảm nhận sâu sắc hơn về nét đẹp lao động và nghệ thuật gắn liền với chiếc áo dài.

Chương trình còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc với sự góp mặt của các gia đình Việt đang nuôi dưỡng sinh viên Lào, Campuchia theo Đề án “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM”.

Nghệ nhân, nhà thiết kế Trung Đinh và sinh viên quốc tế trong tà áo dài Việt

PHƯƠNG UYÊN