Áp thấp gần Philippines có khả năng mạnh lên khi vào Biển Đông

Vùng áp thấp đang hoạt động gần Philippines được dự báo có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào Biển Đông, đồng thời có thể gây đợt mưa lớn tại khu vực Bắc bộ trong những ngày tới.

Chiều 30-6, Cục trưởng Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ký công văn gửi Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cùng các bộ liên quan, báo cáo trong khoảng 10 ngày tới (từ ngày 30-6 đến 9-7), trên đất liền và Biển Đông có khả năng xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm, trong đó đáng lưu ý là một vùng áp thấp gần Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục phát triển thành bão.

Theo Cục Khí tượng - thủy văn, khoảng ngày 30-6 đến 1-7, trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp ở khu vực miền Trung Philippines.

Dự báo trong ngày 1-7, vùng áp thấp này di chuyển vào Biển Đông và có 80-85% khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó, xoáy thuận nhiệt đới này có 60-65% khả năng mạnh lên thành bão.

Vị trí vùng áp thấp hồi 17 giờ ngày 30-6. Ảnh chụp màn hình Z.E

Từ ngày 1-7, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Cường độ gió sẽ tăng dần theo diễn biến của vùng áp thấp.

Từ ngày 2-7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động.

Khu vực biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông, sóng biển có lúc vượt 3m. Vùng mưa dông mạnh có khả năng mở rộng lên các vùng biển phía Bắc.

Cục Khí tượng - thủy văn cũng dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, từ khoảng ngày 4 đến 7-7, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, kèm nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Cơ quan khí tượng đề xuất với các bộ, ngành, địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

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