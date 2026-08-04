Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông

Chiều nay 4-8, vùng áp thấp phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Họa đồ vị trí áp thấp nhiệt đới chiều 4-8. Nguồn: NCHMF

Tuy nhiên, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia (NCHMF), áp thấp nhiệt đới này có thể không đi sâu vào Biển Đông.

Lúc 13 giờ cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17 độ Vĩ Bắc - 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, tương đương 39-49km/giờ, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10km/giờ.

Chiều và đêm 4-8, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3m, biển động. Tàu thuyền hoạt động ở khu vực này có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Đến 1 giờ ngày 5-8, dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm ngược theo hướng Đông, tâm ở khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc - 120 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ duy trì cấp 6, giật cấp 8.

Đến 13 giờ ngày 5-8, áp thấp nhiệt đới chuyển hướng Đông Đông Nam, tốc độ khoảng 10km/giờ, đi vào khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines) và suy yếu dần thành vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6.

PHÚC HẬU