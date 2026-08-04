Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông

Tuy nhiên, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia (NCHMF), áp thấp nhiệt đới này có thể không đi sâu vào Biển Đông.
Lúc 13 giờ cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17 độ Vĩ Bắc - 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, tương đương 39-49km/giờ, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10km/giờ.
Chiều và đêm 4-8, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3m, biển động. Tàu thuyền hoạt động ở khu vực này có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
Đến 1 giờ ngày 5-8, dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm ngược theo hướng Đông, tâm ở khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc - 120 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ duy trì cấp 6, giật cấp 8.
Đến 13 giờ ngày 5-8, áp thấp nhiệt đới chuyển hướng Đông Đông Nam, tốc độ khoảng 10km/giờ, đi vào khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines) và suy yếu dần thành vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6.