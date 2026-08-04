Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Có 500km tàu điện ngầm, bộ mặt Hà Nội sẽ rất khác

Sáng 4-8, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng và dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Phát biểu tại tổ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành nhiều thời gian đề cập đến sự phát triển và quy hoạch Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí bày tỏ phấn khởi trước tốc độ phát triển của Hà Nội, trong đó thành phố đã hoàn thành quy hoạch với tầm nhìn 100 năm, thu hút sự quan tâm lớn của cử tri, nhân dân Thủ đô và cả nước. Quy hoạch đã định hướng không gian phát triển và các chính sách cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực, khu vực.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, quy hoạch Hà Nội không chỉ trên mặt đất mà phải tính đến phát triển không gian ngầm, không gian trên cao; đồng thời thực hiện tốt quy hoạch khu vực trung tâm, các đô thị vệ tinh và kế hoạch giãn dân.

Muốn người dân sẵn sàng di chuyển ra khỏi nội đô, thành phố phải phát triển hệ thống giao thông thuận tiện, rút ngắn thời gian đi lại từ ngoại thành vào trung tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phân tích, nếu Hà Nội có khoảng 500km tàu điện ngầm thì bộ mặt Hà Nội sẽ khác rất nhiều. Ảnh: QUANG PHÚC

Hà Nội cũng đang phối hợp các cơ quan của Chính phủ và Trung ương xây dựng quy hoạch trung tâm chính trị Ba Đình, trước mắt phục vụ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng, đồng thời phát triển Thủ đô xứng tầm, thể hiện thành tựu của đất nước và cách mạng Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Hà Nội cần có những công trình biểu tượng; tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận hồ Gươm, trung tâm Thủ đô, có không gian vui chơi, sinh hoạt và nơi gửi xe thuận tiện.

Thành phố cũng cần quy hoạch các công trình văn hóa, không gian tưởng niệm, tri ân lịch sử dựng nước và giữ nước; phát triển phố mua sắm, ẩm thực; khai thác không gian ngầm, không gian trên cao và hệ thống hồ chứa nước để chống úng ngập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận tổ đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, sáng 4-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Về giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Hà Nội và cả nước rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp. Theo đồng chí, việc sắp xếp có thể giúp cả nước giảm 11.000 trường, tương ứng giảm 11.000 hiệu trưởng và khoảng 22.000 hiệu phó.

Cán bộ quản lý dôi dư có thể chuyển sang giảng dạy, do đó cần có cơ chế linh hoạt để bố trí đội ngũ. Việc sắp xếp chỉ cơ cấu lại đầu mối trường, còn các điểm học cần được duy trì để bảo đảm thuận lợi cho học sinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý, Hà Nội có thể thực hiện thí điểm để nhân rộng tại các địa phương khác. Với sự đồng thuận của người dân, khoảng 2 năm tới, bộ mặt Hà Nội có thể tạo sự thay đổi căn bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong xây dựng xã hội văn minh, an toàn và tự giác chấp hành. Ảnh: QUANG PHÚC

Góp ý về các dự án luật, đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung pháp luật là cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh. Pháp luật không chỉ quy định những việc "được làm" hay "không được làm" mà phải dự báo, đi trước thực tiễn và kiến tạo phát triển.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, pháp luật chỉ mang tính khái quát, cốt lõi vẫn là xây dựng đạo đức, văn hóa, truyền thống và phong tục tốt đẹp, hướng tới một xã hội văn minh, an toàn, tự giác chấp hành. Vì vậy, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng.

LÂM NGUYÊN