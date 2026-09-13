Áp thấp nhiệt đới vào vùng biển Trung bộ, cảnh báo mưa lớn

Sáng sớm nay 13-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia phát thông tin khẩn về áp thấp nhiệt đới, cảnh báo nguy cơ gió mạnh trên biển, mưa lớn, dông, lốc xoáy, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Lúc 4 giờ ngày 13-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17 độ Vĩ Bắc - 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách TP Đà Nẵng khoảng 120km về phía Bắc Đông Bắc và cách TP Huế khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ.

Vị trí áp thấp nhiệt đới sáng sớm 13-9. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo dự báo, từ 4 giờ ngày 13-9 đến 4 giờ ngày 14-9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ. Đến 4 giờ ngày 14-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc - 106,5 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền ven biển Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị.

Trong ngày 14-9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ. Đến 16 giờ ngày 14-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc - 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, đặc khu Cồn Cỏ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to trong đêm 12-9 và sáng sớm 13-9.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo, vùng biển từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng, gồm đặc khu Cồn Cỏ, sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m. Tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên khu vực nguy hiểm nêu trên có nguy cơ bị lật, chìm hoặc hư hỏng. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Dự báo, từ chiều tối 13-9, ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo và ảnh hưởng hệ thống điện, thông tin liên lạc, giao thông.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ sáng đến đêm 13-9, Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 350mm. Thanh Hóa, Nghệ An và TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ trên 150mm.

Trong đêm 13-9, khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ trên 100mm.

Ngày và đêm 14-9, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 350mm. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ trên 150mm. Đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài đến sáng 16-9.

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