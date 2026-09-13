Điều tra vụ cháy xưởng gia công gối ngủ ở xã Vĩnh Lộc, TPHCM

Sáng 13-9, một xưởng gia công gối ngủ tại số 46 đường Dân Công Hỏa Tuyến, ấp 5, xã Vĩnh Lộc, TPHCM xảy ra cháy. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đã điều 6 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khống chế đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, lúc 9 giờ 57 ngày 13-9, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 tiếp nhận tin báo cháy tại một xưởng gia công gối ngủ ở địa chỉ trên. Đến 9 giờ 58, lực lượng PCCC và CNCH điều động lực lượng đến hiện trường.

Hiện trường vụ cháy

Thời điểm lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường, lửa đã bao trùm khu vực xưởng, tạo cột khói đen lớn. Cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, ngăn cháy lan. Đến 10 giờ 35, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận vật liệu cháy chủ yếu là mút xốp, bao bì giấy, vải vụn... Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nhiều vật dụng bị thiêu rụi sau đám cháy

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kho hàng sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không che chắn lối thoát nạn, cầu thang, hành lang, cửa ra vào và đường tiếp cận chữa cháy. Hệ thống điện, dây dẫn, ổ cắm, thiết bị điện cần được kiểm tra thường xuyên; không câu mắc điện tùy tiện và ngắt điện khi không sử dụng. Hàng hóa dễ cháy phải được bố trí cách xa nguồn nhiệt, thiết bị có khả năng phát sinh tia lửa.

MẠNH THẮNG