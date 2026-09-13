Tối và đêm nay 13-9, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị

Chiều 13-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, áp thấp nhiệt đới đang ở vùng biển Quảng Trị, tối và đêm nay đi vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Mưa lớn tiếp tục xảy ra tại miền Trung, sau đó mở rộng ra Bắc bộ.

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc 10 giờ ngày 13-9. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Lúc 10 giờ hôm nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,3 độ vĩ Bắc - 107,7 độ kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, cách Đồng Hới khoảng 120km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới giữ hướng di chuyển Tây Bắc. Dự báo tối và đêm 13-9, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền thuộc khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, với cường độ cấp 5, vùng ven biển cấp 6, giật cấp 8.

Ảnh mây vệ tinh tại Trung bộ lúc 13 giờ ngày 13-9, chụp màn hình theo dõi trực tuyến thuộc Cục Khí tượng - thủy văn

Trước đó, từ đêm 12 đến trưa 13-9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng đã có mưa 70-150mm, có nơi trên 250mm. Tại A Lưới 5 (TP Huế), lượng mưa đạt 400mm, Tà Rụt (Quảng Trị) 328mm.

Dự báo ngày và đêm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế sẽ có mưa 100-200mm, cục bộ trên 350mm. Thanh Hóa và Nghệ An mưa 40-70mm, có nơi 150mm. Ngày và đêm 14-9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Từ gần sáng 14-9 đến hết ngày 16-9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ có mưa 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, hiện mực nước các sông từ Quảng Trị đến TP Huế đang lên. Sông Kiến Giang cao hơn báo động 1 là 1,04m, sông Thạch Hãn thấp hơn báo động 2 là 0,21m, sông Bồ và sông Hương trên báo động 1.

Từ nay đến ngày 16-9, các sông từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xuất hiện lũ. Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có thể lên báo động 2 đến báo động 3. Các sông khác phổ biến ở mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới tại khoảng 140 xã, phường thuộc: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Đây là những khu vực có nguy cơ từ cao đến rất cao, tập trung chủ yếu tại vùng núi, sườn dốc và những nơi đã có mưa lớn kéo dài.

Các lực lượng xuống ruộng giúp người dân thu hoạch lúa. Ảnh: TRẦN PHƯỢNG

Một số thiệt hại do mưa và công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới tại khu vực Trung bộ tính đến sáng 13-9: - TP Huế xuất hiện 2 vị trí sạt lở taluy dương trên Quốc lộ 49, tại Km 67+800 và Km 75+830. Tổng khối lượng đất đá sạt lở khoảng 150m³. - TP Đà Nẵng có 101 hộ nguy cơ cao bị sạt lở tại các xã Hùng Sơn, Tây Giang và Đông Giang. Lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. - Quảng Trị có 10 điểm đường, cầu, ngầm tràn tại các xã La Lay, A Dơi, Đakrông, Trường Sơn và Trường Ninh vẫn bị ngập, chia cắt cục bộ, nước sâu 0,3-0,7m. Chính quyền địa phương tiếp tục cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. (Nguồn: Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

PHÚC HẬU