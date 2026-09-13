700 thiếu nhi khó khăn vui "Trung thu mơ ước" tại SC VivoCity

Sáng 13-9, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Nhóm Chia sẻ - Sharing và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Ngày hội "Trung thu mơ ước" 2026 tại SC VivoCity cho 700 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức tặng quà cho các em thiếu nhi tham gia Ngày hội "Trung thu mơ ước" 2026. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Từ sáng sớm, không khí tại SC VivoCity đã trở nên rộn ràng hơn khi hàng trăm bạn nhỏ cùng phụ huynh hào hứng có mặt từ trước 7 giờ.

Đại diện Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng học bổng cho học sinh. Ảnh: HOÀNG VY

Bà Đặng Thu Thủy, thành viên HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB, đơn vị tài chính, tặng quà cho thiếu nhi. Ảnh: HOÀNG VY

Ngày hội "Trung thu mơ ước" diễn ra đầy cảm xúc với các tiết mục văn nghệ rực rỡ sắc màu, những màn ảo thuật kỳ thú. Sự xuất hiện của chị Hằng, chú Cuội trong các trò chơi đố vui có thưởng đã hâm nóng không khí chương trình, thu hút hàng trăm bạn nhỏ tham gia trong tiếng reo hò, cổ vũ nồng nhiệt.

Các em thiếu nhi hào hứng tham gia chương trình

Em Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh (Lớp học tình thương, xã Nhà Bè) vô cùng thích thú khi lần đầu được chụp ảnh photobooth lấy liền miễn phí. Tuyết Trinh bày tỏ: “Mọi năm, dịp Trung thu, em đều đi bán vé số phụ gia đình. Đây là lần đầu tiên em được chụp hình cùng lồng đèn và được chơi vui như vậy”.

Tham dự chương trình, các em thiếu nhi không chỉ được vui chơi mà còn được tặng quà

Tham dự chương trình, 500 em được nhận phần quà trị giá 1,1 triệu đồng (gồm quà và 500.000 đồng tiền mặt). 200 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em tại Làng Hòa Bình được tặng quà cùng học bổng (trị giá 1 triệu đồng) với tổng trị giá 1,6 triệu đồng/em. Phần quà gồm sữa, đường, nước suối, bánh kẹo, dụng cụ học tập, thực phẩm khô, lồng đèn, bánh trung thu.

Ban tổ chức trao thư cám ơn cho các đơn vị, cá nhân tài trợ chương trình "Trung thu mơ ước" 2026. Ảnh: HOÀNG VY

Ngày hội tại SC VivoCity là điểm nhấn tiếp theo của chương trình Trung thu mơ ước năm 2026. Trước đó, ban tổ chức đã khánh thành công trình Khu vui chơi thiếu nhi Joy Park 2 tại Trường Tiểu học Dương Minh Châu (xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh) với tổng chi phí hơn 800 triệu đồng. Đồng thời trao tặng 70 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất), 330 phần quà Trung thu gồm bánh Trung thu, lồng đèn, gà rán và 1 tủ sách Khăn Quàng Đỏ cho học sinh nhà trường.

Bà Huỳnh Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC, đơn vị đồng tài trợ, tặng quà thành viên Làng Hòa Bình. Ảnh: HOÀNG VY

Ngày hội diễn ra đầy cảm xúc với các tiết mục văn nghệ rực rỡ sắc màu, những màn ảo thuật kỳ thú

Chương trình cũng tặng quà Trung thu cho thiếu nhi tại tỉnh An Giang, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Theo kế hoạch, ngày 15-9, chương trình sẽ tiếp tục tặng quà Trung thu cho 400 bệnh nhi đang điều trị tại các bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Trong đó, 70 bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn được tặng 5 triệu đồng hỗ trợ chi phí điều trị.

"Trung thu mơ ước" là sáng kiến nhân văn do Báo Sài Gòn Giải Phóng - Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ cùng nhóm Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) tổ chức từ nhiều năm nay. Năm 2026, chương trình chăm lo cho hơn 3.400 trẻ em ở một số phường xã tỉnh An Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Đồng Nai và TPHCM với tổng kinh phí 3,8 tỷ đồng. Đối tượng được chăm lo là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng đến trường, các em bán vé số, nhặt ve chai, trẻ mồ côi, nhiễm chất độc da cam và bệnh nhi ung thư tại các bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Ung Bướu TPHCM.

Chương trình "Trung thu mơ ước" 2026 nhận được sự tài trợ chính của Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thành viên, gia đình và bạn bè thân hữu Nhóm Chia sẻ - Sharing; Thế hệ thứ ba Nhóm Chia sẻ - Sharing; Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB); Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Letitia. Bên cạnh đó là các đơn vị đồng tài trợ: Tập đoàn TTC; Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Cổ phần Thực phẩm Richy Miền Nam; Công ty TNHH Foods For You; Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op); Công ty TNHH Dược phẩm Healthy Beauty.

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HOÀNG VY