Quảng Trị: Di dời khẩn cấp 397 người dân trong đêm

Nước dâng nhanh nên lực lượng chức năng phải xuyên đêm di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở tại khu vực miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị đến nơi trú ẩn an toàn.

Lực lượng chức năng ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị tổ chức di dời khẩn cấp 397 người dân và nhiều đồ đạc trong đêm

Sáng 13-9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, tại xã Lao Bảo, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Sê Pôn dâng cao tràn vào khu dân cư, gây ngập lụt chia cắt nhiều thôn xóm.

Ngay trong đêm 12 kéo dài đến rạng sáng 13-9, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quân đội đã chủ động di dời 129 hộ dân với 397 nhân khẩu từ vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở đến nơi trú ẩn an toàn.

Lực lượng chức năng ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị tổ chức di dời khẩn cấp 397 người dân và nhiều đồ đạc trong đêm

Sáng cùng ngày, quốc lộ 15D là tuyến độc đạo đi Cửa khẩu quốc tế La Lay và 588a, 586 và hàng chục tuyến đường liên thôn, liên xã tại khu vực miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị thuộc địa bàn các xã A Dơi, Đakrông, Lìa, Trường Sơn... bị ngập lụt chia cắt cục bộ. Hiện lực lượng chức năng đã dựng rào chắn cấm người và phương tiện lưu thông qua các đập tràn và khu vực ngập sâu và các điểm nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn.

VĂN THẮNG