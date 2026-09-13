Quảng Trị: Đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay sạt lở và ngập cục bộ

Mưa lũ khiến nhiều khu dân cư tại khu vực miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị ngập lụt. Quốc lộ 15D cùng nhiều tuyến đường khác sạt lở, có điểm ngập sâu cục bộ.

Quốc lộ 15D- độc đạo lên Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc vì sạt lở

Video: Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ

Mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt tuyến đường giao thông ở khu vực miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị ngập sâu, sạt lở và chia cắt cục bộ.

Ghi nhận của PV Báo SGGP, ngày 13-9, Quốc lộ 15D - độc đạo lên Cửa khẩu quốc tế La Lay, đoạn khu vực cầu tràn La Lay (xã La Lay) ngập sâu hơn 2m. Taluy dương tại Km9+980 sạt lở, hàng chục khối đất đá tràn xuống đường, gây ách tắc. Các lực lượng chức năng đang tổ chức cảnh báo, phân luồng và triển khai phương án xử lý.

Quốc lộ 15D lên Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc vì ngập sâu cục bộ và sạt lở

Mưa lớn khiến tuyến đường từ bản Cây Cà vào bản Trung Sơn, xã Trường Sơn, ngập sâu khoảng 0,7m, người và phương tiện không thể qua lại. Tại vị trí cách cầu Trường Sơn khoảng 4km, khoảng 30m³ đất đá sạt lở xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Tuyến đường vào xã Trường Sơn bị sạt lở nghiêm trọng

Tại một số xã miền núi, tình trạng ngập, chia cắt cục bộ xảy ra tại các khu vực cầu, ngầm tràn và tuyến đường giao thông như La Lay, A Dơi, Hướng Lập, Hướng Sơn, Lìa...

Mưa lũ gây ngập lụt chia cắt nhiều khu dân cư tại khu vực miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đồn Biên phòng A Vao đã triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng hỗ trợ di dời 143 hộ/460 nhân khẩu tại khu vực miền núi phía Nam ra khỏi vùng nguy hiểm và đưa đến đơn vị tránh trú.

Trưa cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đã yêu cầu các địa phương chủ động phương án di dời người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là nơi ven sông, vùng thấp trũng và có nguy cơ sạt lở.

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị hỗ trợ di dời người dân vùng thấp đến nơi an toàn

ĐỨC NGHĨA - VĂN THẮNG