Quảng Ngãi: Lực lượng địa phương xuống ruộng cứu lúa ngập

Mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gây ngập nhiều diện tích lúa, rau màu. Lực lượng tại địa phương đã hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Theo thống kê bước đầu của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, đến sáng 13-9, toàn tỉnh có ít nhất 48,2ha lúa bị ngập, tập trung tại các xã An Phú, Nghĩa Giang, Đình Cương và Long Phụng.

Nhiều diện tích lúa tại xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi, ngập sâu trong nước. Ảnh: TRẦN PHƯỢNG

Ngoài ra, khoảng 15ha rau màu tại xã An Phú bị hư hỏng. Số liệu thiệt hại đang được các địa phương tiếp tục rà soát.

Thống kê ban đầu toàn tỉnh có ít nhất 48,2ha lúa bị ngập. Ảnh: TRẦN PHƯỢNG

Trong sáng 13-9, tại xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền địa phương khẩn trương huy động các lực lượng xuống ruộng, hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Các lực lượng công an, quân sự, đoàn viên, hội viên các hội, đoàn thể cùng cán bộ địa phương xuống ruộng giúp dân thu hoạch. Ảnh: TRẦN PHƯỢNG

Theo thống kê bước đầu tại một số khu vực trên địa bàn xã Long Phụng, nhiều diện tích lúa chưa thu hoạch bị ảnh hưởng. Cụ thể, HTX Thắng Lợi còn khoảng 117ha lúa chưa thu hoạch, trong đó khoảng 16ha bị ngã đổ.

Các diện tích lúa chỉ còn vài ngày là thu hoạch nhưng gặp mưa lớn làm ngã đổ. Ảnh: TRẦN PHƯỢNG

Tại HTX Nông nghiệp Đức Nhuận, khoảng 17ha lúa chưa thu hoạch bị ảnh hưởng, Trong số này, khoảng 3,5ha bị ngã đổ, ngập nước, gây khó khăn cho việc thu hoạch bằng máy liên hợp; HTX Đức Hiệp hiện còn khoảng 7ha lúa chưa thu hoạch, trong đó khoảng 1,5ha bị ngã đổ.

Một dân quân dầm mình dưới nước đưa lúa lên bờ. Ảnh: TRẦN PHƯỢNG

Các khu vực có diện tích lúa bị ngập sâu tập trung tại các thôn Tân Định, Gia Hòa và Dương Quang. Tình trạng lúa ngã đổ, ngập nước khiến việc thu hoạch bằng máy gặp nhiều khó khăn.

Kéo lúa lên bờ bằng phao. Ảnh: TRẦN PHƯỢNG

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Long Phụng (áo trắng) xuống đồng giúp dân. Ảnh: TRẦN PHƯỢNG

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Long Phụng, trực tiếp có mặt tại khu vực thu hoạch, theo dõi tình hình và cùng các lực lượng hỗ trợ người dân.

Ảnh: TRẦN PHƯỢNG

Chất lúa vào bao để đưa về nhà. Ảnh: TRẦN PHƯỢNG

Việc huy động lực lượng hỗ trợ thu hoạch được địa phương triển khai khẩn trương, nhằm hạn chế thiệt hại và bảo vệ thành quả sản xuất của người dân trước diễn biến bất lợi của thời tiết. Ảnh: TRẦN PHƯỢNG

NGUYỄN TRANG