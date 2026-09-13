Quảng Ngãi: Lực lượng địa phương xuống ruộng cứu lúa ngập

Theo thống kê bước đầu của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, đến sáng 13-9, toàn tỉnh có ít nhất 48,2ha lúa bị ngập, tập trung tại các xã An Phú, Nghĩa Giang, Đình Cương và Long Phụng.
Ngoài ra, khoảng 15ha rau màu tại xã An Phú bị hư hỏng. Số liệu thiệt hại đang được các địa phương tiếp tục rà soát.
Trong sáng 13-9, tại xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền địa phương khẩn trương huy động các lực lượng xuống ruộng, hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.
Theo thống kê bước đầu tại một số khu vực trên địa bàn xã Long Phụng, nhiều diện tích lúa chưa thu hoạch bị ảnh hưởng. Cụ thể, HTX Thắng Lợi còn khoảng 117ha lúa chưa thu hoạch, trong đó khoảng 16ha bị ngã đổ.
Tại HTX Nông nghiệp Đức Nhuận, khoảng 17ha lúa chưa thu hoạch bị ảnh hưởng, Trong số này, khoảng 3,5ha bị ngã đổ, ngập nước, gây khó khăn cho việc thu hoạch bằng máy liên hợp; HTX Đức Hiệp hiện còn khoảng 7ha lúa chưa thu hoạch, trong đó khoảng 1,5ha bị ngã đổ.
Các khu vực có diện tích lúa bị ngập sâu tập trung tại các thôn Tân Định, Gia Hòa và Dương Quang. Tình trạng lúa ngã đổ, ngập nước khiến việc thu hoạch bằng máy gặp nhiều khó khăn.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Long Phụng, trực tiếp có mặt tại khu vực thu hoạch, theo dõi tình hình và cùng các lực lượng hỗ trợ người dân.