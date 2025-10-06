Australia: Xả súng tại Sydney, 20 người bị thương

Theo đài ABC, sự việc xảy ra tối 5-10 (giờ địa phương). Nghi phạm đã nổ từ 50 đến 100 phát đạn vào các phương tiện đi qua và lực lượng cảnh sát. Đối tượng sau đó bị khống chế và đưa vào bệnh viện điều trị vết thương. Cảnh sát thu giữ tại hiện trường hai khẩu súng trường và xác nhận vụ việc không liên quan đến khủng bố.
Phần lớn nạn nhân bị thương do mảnh đạn hoặc kính vỡ, một số người phải nhập viện, trong đó có một trường hợp bị trúng đạn đang trong tình trạng nghiêm trọng. Hiện khu vực xảy ra vụ việc đã được phong tỏa và lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân.