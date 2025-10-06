Thế giới

Australia: Xả súng tại Sydney, 20 người bị thương

Cảnh sát bang New South Wales (Australia) ngày 5-10 đã bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ xả súng trên tuyến phố đông đúc tại khu Inner West, thành phố Sydney, khiến ít nhất 20 người bị thương.

Cảnh sát bang New South Wales đến hiện trường vụ xả súng. Ảnh: ABC
Cảnh sát bang New South Wales đến hiện trường vụ xả súng. Ảnh: ABC

Theo đài ABC, sự việc xảy ra tối 5-10 (giờ địa phương). Nghi phạm đã nổ từ 50 đến 100 phát đạn vào các phương tiện đi qua và lực lượng cảnh sát. Đối tượng sau đó bị khống chế và đưa vào bệnh viện điều trị vết thương. Cảnh sát thu giữ tại hiện trường hai khẩu súng trường và xác nhận vụ việc không liên quan đến khủng bố.

2.png
Phong tỏa hiện trường vụ xả súng. Ảnh: ABC

Phần lớn nạn nhân bị thương do mảnh đạn hoặc kính vỡ, một số người phải nhập viện, trong đó có một trường hợp bị trúng đạn đang trong tình trạng nghiêm trọng. Hiện khu vực xảy ra vụ việc đã được phong tỏa và lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân.

PHƯƠNG NAM

