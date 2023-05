Ba bên cùng có lợi

Trung Quốc, Afghanistan và Pakistan đã cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác ba bên về an ninh và chống khủng bố.

Tại Đối thoại Trung Quốc - Afghanistan - Pakistan ở thủ đô Pakistan, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng Afghanistan và Pakistan nỗ lực thực hiện Sáng kiến phát triển toàn cầu, Sáng kiến an ninh toàn cầu và Sáng kiến văn minh toàn cầu. Ông Tần Cương nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ cơ hội phát triển và ứng phó các thách thức an ninh với Afghanistan và Pakistan thông qua các cơ chế song phương và ba bên. Trung Quốc cũng cam kết tăng cường hợp tác ba bên với Afghanistan và Pakistan về an ninh và chống khủng bố.

Tại cuộc đối thoại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pakistan Bilawal Bhutto Zardari và quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của chính phủ lâm thời Afghanistan Amir Khan Muttaqi nhận định hợp tác ba nước có ý nghĩa to lớn đối với hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Afghanistan và Pakistan khẳng định sẵn sàng tích cực thúc đẩy hợp tác ba bên, xây dựng lộ trình hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, an ninh và kinh tế, bảo vệ lợi ích chung của ba nước, đạt được kết quả cùng có lợi, mang lại lợi ích cho nhân dân ba nước láng giềng và các nước trong khu vực.

Khi Mỹ rút quân vào tháng 8-2021, Afghanistan phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo khi Taliban tiếp quản và đất nước rơi vào sự cô lập quốc tế. Kể từ đó, chính quyền Taliban hy vọng sẽ thu hút đầu tư của Trung Quốc vào việc khai thác khoáng sản như đồng và lithium. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đang quan tâm đến việc đầu tư vào Afghanistan với tuyên bố: “Hoan nghênh sự tham gia của Afghanistan vào hợp tác Vành đai và Con đường, hỗ trợ Afghanistan hội nhập vào hợp tác và kết nối kinh tế khu vực”.

Với cam kết tăng cường hợp tác chống khủng bố, Trung Quốc và Pakistan bày tỏ sự ủng hộ đối với Chính phủ Afghanistan do Taliban lãnh đạo tăng cường xây dựng năng lực để đối phó với các phần tử khủng bố. Nên biết, Taliban ở Afghanistan và Tehrik-e Taliban Pakistan (một tổ chức khủng bố hoạt động ở Pakistan và Afghanistan, được thành lập vào năm 2007, được biết đến với tên viết tắt TTP) là các nhóm riêng biệt nhưng chia sẻ một ý thức hệ. Trung Quốc cũng muốn thấy một bối cảnh an ninh ổn định hơn ở Afghanistan trước khi bắt đầu các dự án đầu tư vào nước này.