Hành khách trải nghiệm soát vé tự động tại metro tuyến Cát Linh - Hà Đông

Sau hơn 4 tháng thí điểm, hệ thống kiểm soát vé tự động, ứng dụng giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học đối với hành khách đi tàu trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long và lãnh đạo bộ, ngành kiểm tra hệ thống soát vé tự động, sáng 5-12. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Sáng 5-12, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) phối hợp UBND TP Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) chính thức áp dụng hệ thống soát vé tự động ứng dụng định danh, xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt đối với hành khách trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cũng đã kiểm tra quá trình vận hành hệ thống tại tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông.

Cổng kiểm soát vé tự động tại tuyến ga Cát Linh. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đại tá Vũ Trọng Dự (đại diện C06) cho biết, việc đưa vào vận hành hệ thống soát vé tự động bằng sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt nói trên mang ý nghĩa lớn.

Đối với người dân, đây là phương thức đi lại nhanh chóng, thuận tiện, không cần mang theo giấy tờ, giảm thời gian xếp hàng, đặc biệt hữu ích cho người cao tuổi, học sinh, người đi làm hàng ngày.

Với doanh nghiệp, hệ thống giúp kiểm soát vé minh bạch, chính xác, hạn chế thất thoát, tối ưu nhân lực và nâng cao chất lượng phục vụ.

Ngoài ra, việc dữ liệu được kết nối và đồng bộ giúp TP Hà Nội hỗ trợ quản lý giao thông đô thị thông minh, bảo đảm an ninh - an toàn, góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Đây đồng thời là minh chứng cho việc định danh điện tử, sinh trắc học và các nền tảng số dùng chung đang từng bước đi vào đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp - đúng tinh thần của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Đề án 06 của Chính phủ.

Hành khách đi tàu sắt đô thị trên cao tại ga Cát Linh

Để vận hành hệ thống, Hà Nội Metro đã phối hợp Visa và Công ty Thăng Long Software đánh giá hiện trạng hệ thống AFC tại tuyến 2A (Cát Linh - Hà Đông) và 3.1 (Nhổn - Ga Hà Nội).

Song song đó, xây dựng phương án nâng cấp phần mềm quản trị AFC, máy chủ dữ liệu, đầu đọc đa chuẩn, mạch điều khiển, tận dụng tối đa hạ tầng hiện hữu, đảm bảo tuyệt đối an toàn và không gián đoạn vận hành.

Từ sáng sớm, nhiều hành khách đến quầy thông tin đăng ký thực hiện lấy vé bằng mã code để qua cửa kiểm soát

Theo thống kê, từ ngày 20-8, hệ thống được thử nghiệm trên toàn tuyến 2A, thu hút gần 9.000 người đăng ký và hơn 116.000 lượt sử dụng, nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Đến ngày 18-11, Hà Nội Metro đã hoàn tất việc chuyển đổi sang hệ thống mới.

Việc kiểm soát vé tự động bằng mã code sẽ tiết kiệm nhiều thời gian của hành khách

Hà Nội Metro đã hoàn tất lắp đặt đầu đọc đa chuẩn, camera AI, nâng cấp mạch điều khiển cổng, server và bảo mật hệ thống; tích hợp với hệ thống xử lý sự cố và hệ thống báo cháy.

Cùng với đó, hoàn thành kết nối kỹ thuật với Trung tâm RAR để xác thực tài khoản trên ứng dụng Hà Nội Metro, phối hợp RAR và C06 đánh giá an ninh hệ thống, đồng bộ dữ liệu vé lên VNeID, giúp người dân kiểm tra, sử dụng vé ngay trên ứng dụng.

Hà Nội Metro cũng cung cấp thông tin kết nối API để RAR/C06 triển khai tính năng bán vé trên nền tảng quốc gia VNeID…

Trong giai đoạn tiếp theo, Hà Nội Metro sẽ hoàn thiện việc tích hợp hệ thống với ứng dụng VNeID, nền tảng bán vé quốc gia và Hub Giao thông của Bộ Công an, đồng thời hoàn tất đánh giá an ninh, an toàn hệ thống.

Giai đoạn 2 của kế hoạch sẽ triển khai trên 8 ga tuyến 3.1 sau khi kết thúc bảo hành vào ngày 16-12, bắt đầu nâng cấp phần cứng từ ngày này và thử nghiệm tại một số ga từ 25 đến 31-12.

Hệ thống mắt đọc

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra hệ thống soát vé tự động

ĐỖ TRUNG