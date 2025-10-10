Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 318/NQ-CP triển khai Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội và TPHCM.

Triển khai thí điểm cơ chế đặc thù phát triển hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM

Nghị quyết nêu rõ, các dự án đường sắt đô thị tại hai thành phố có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao và hiện đại, tiến độ triển khai rất khẩn trương; được Quốc hội cho phép áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để triển khai thực hiện. Để việc tổ chức thực hiện dự án đáp ứng chất lượng, tiến độ yêu cầu, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Chính phủ giao các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; triển khai công việc cụ thể Nghị quyết số 188/2025/QH15.

Trong đó, về triển khai công việc cụ thể Nghị quyết số 188/2025/QH15, TP Hà Nội và TPHCM là cơ quan chủ quản, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, khả thi và tiến độ, không để trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Nghị quyết yêu cầu TP Hà Nội và TPHCM chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, điều chỉnh quy hoạch vùng phụ cận ga, điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu cần) để triển khai dự án khai thác quỹ đất theo mô hình TOD (mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng), tổ chức lập, phê duyệt dự án khai thác quỹ đất theo mô hình TOD tại các ga…

TP Hà Nội, TPHCM bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để triển khai dự án đầu tư công thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch vùng phụ cận ga đường sắt để tạo quỹ đất đấu giá nhằm phát triển đô thị theo quy định của pháp luật; tổ chức đấu giá quỹ đất vùng phụ cận ga, đề-pô đường sắt để phát triển đô thị theo quy định của pháp luật để tạo nguồn ngân sách cho địa phương.

LÂM NGUYÊN