Cần 42.000 tỷ đồng phát triển điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2026-2030

Theo Bộ Công thương, để phát triển điện mặt trời mái nhà tại hộ gia đình, kinh phí dự kiến cần khoảng 42.000 tỷ đồng cho giai đoạn năm 2026-2030.

Lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Ảnh minh họa

Ngày 20-8, Bộ Công thương đã đăng tải dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà (tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện).

Đồng thời, Bộ Công thương cũng đã hoàn thành bản tổng hợp ý kiến và tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, bộ, ngành, địa phương liên quan chính sách này.

Trong dự thảo mới, một trong những vấn đề được quan tâm là về cơ chế tài chính. Đề xuất ban đầu đưa ra mức hỗ trợ cố định 500.000 đồng/kWp, tối đa 2,5 triệu đồng/hộ để lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức này quá thấp, không theo kịp trượt giá, khó tạo động lực để người dân đầu tư. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước cũng lo ngại cơ chế bù lãi suất vay sẽ gây gánh nặng ngân sách và tiềm ẩn rủi ro khi triển khai.

Trên cơ sở đó, Bộ Công thương đã điều chỉnh trong dự thảo: nâng mức hỗ trợ lên 1-1,5 triệu đồng/kWp; đồng thời bổ sung hỗ trợ hệ thống lưu trữ điện (BESS) khoảng 1-1,5 triệu đồng/kWh. Dự thảo quy định gói vay ưu đãi là 4 triệu đồng/kWp cho công trình dưới 5kWp, đề xuất cơ chế ngân hàng thương mại trực tiếp cho vay theo khung lãi suất do Ngân hàng Nhà nước ban hành thay vì Nhà nước bù lãi suất. Cách thiết kế này nhằm giảm áp lực ngân sách, tăng tính khả thi và minh bạch khi triển khai.

Theo tính toán trong dự thảo, tổng kinh phí để phát triển điện mặt trời mái nhà (bao gồm cho vay và hỗ trợ) dự kiến trong giai đoạn năm 2026-2030 là khoảng 42.000 tỷ đồng, trung bình mỗi tỉnh sẽ được phân bổ 250 tỷ đồng mỗi năm.

Bộ Công thương khẳng định, chính sách hỗ trợ điện mặt trời mái nhà là giải pháp kép: vừa giảm áp lực cung ứng điện trong bối cảnh nhu cầu tăng cao, vừa khuyến khích hộ gia đình tham gia phát triển năng lượng tái tạo theo hướng tự chủ.

Tuy nhiên, khi lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, bộ, ngành, địa phương liên quan…, nhiều ý kiến cho rằng ngay cả khi nâng mức hỗ trợ lên 1-1,5 triệu đồng/kWp thì con số này vẫn chưa thực sự hấp dẫn để khuyến khích hộ gia đình mạnh dạn đầu tư điện mặt trời mái nhà, nhất là khi chi phí thiết bị và lắp đặt có xu hướng tăng theo thị trường.

Một số chuyên gia lưu ý, nếu triển khai tín dụng ưu đãi thông qua ngân hàng thương mại mà không có cơ chế bảo lãnh phù hợp thì người dân có thể gặp khó khăn trong tiếp cận vốn. Đại diện Bộ Tài chính đề nghị cân nhắc kỹ tác động ngân sách, tránh tình trạng dồn gánh nặng tài chính cho Nhà nước trong dài hạn.

Hiện dự thảo quyết định và bản tổng hợp, giải trình ý kiến tiếp tục được đăng tải rộng rãi để tiếp tục nhận góp ý từ các cơ quan, tổ chức và người dân, doanh nghiệp.

PHÚC HẬU