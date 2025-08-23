Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc biệt triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 249/NQ-CP về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 189/2025/QH15 của Quốc hội, liên quan đến một số cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Nghị quyết xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giao cho các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp chủ trì triển khai, đảm bảo tiến độ, an toàn và hiệu quả của dự án.

Cụ thể, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức đàm phán và ký kết điều ước quốc tế về hợp tác đầu tư xây dựng hai dự án với các đối tác nước ngoài, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9-2025 (Dự án Ninh Thuận 1) và tháng 12-2025 (Dự án Ninh Thuận 2).

Bộ Tài chính được giao đàm phán, ký kết điều ước quốc tế với các đối tác về tín dụng cho hai dự án, hoàn thành trong tháng 9-2025 đối với Dự án Ninh Thuận 1 và trong tháng 3-2026 đối với Dự án Ninh Thuận 2.

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) để hoàn thành báo cáo đánh giá cơ sở hạ tầng của Đoàn đánh giá cơ sở hạ tầng hạt nhân tích hợp (INIR) của IAEA trong năm 2025; xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, và rà soát sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong năm 2026.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 10, 11-2025 (Dự án Ninh Thuận 1) và chậm nhất tháng 5-2026 (Dự án Ninh Thuận 2).

Sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, Hội đồng thẩm định nhà nước (do Bộ Tài chính chủ trì) sẽ thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt dự án và địa điểm xây dựng trong năm 2026.

UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm triển khai nhanh công tác di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Về đào tạo nhân lực, Bộ GD-ĐT được giao xây dựng Đề án đào tạo nguồn nhân lực điện hạt nhân, trình Thủ tướng phê duyệt và triển khai ngay sau đó.

Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu quản lý chặt chẽ vốn và nguồn lực, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong năm 2026, sẽ thành lập Tổ công tác liên ngành gồm đại diện các bộ, ngành như Quốc phòng, Công an, Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước… để giám sát quá trình triển khai dự án.

