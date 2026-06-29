Bắc bộ có nơi mưa trên 300mm, Nam bộ mưa dông chiều tối

Cơ quan khí tượng - thủy văn cho biết, ngày 29 và 30-6, Bắc bộ tiếp tục có mưa lớn kèm nguy cơ dông, lốc, sét. Chiều tối và tối 29-6, khu vực Nghệ An, từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định Hà Nội và Bắc bộ còn mưa trong ngày 29 và 30-6. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm 29-6, khu vực Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo từ 19 giờ ngày 28-6 đến sáng 29-6 tại một số trạm vượt 100mm, như Xuân Lập (Tuyên Quang) 211mm, Tân Lập 2 (Tuyên Quang) 165mm, Tân Khánh (Thái Nguyên) 111mm, Cần Yên (Cao Bằng) 116,2mm và Thượng Cát (Hà Nội) 107,2mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, từ sáng 29-6 đến đêm 30-6, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 100mm trong vòng 3 giờ đồng hồ.

Chiều tối và tối 29-6, khu vực Nghệ An, từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, ngày và đêm 1-7, mưa lớn còn xảy ra tại khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ ngày 2-7, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

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