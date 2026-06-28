TPHCM tuyên dương 77 gia đình công nhân tiêu biểu

Mỗi gia đình được biểu dương là một câu chuyện đẹp về nghị lực vượt khó, tình yêu thương, sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chúc mừng các gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

Ngày 28-6, Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức Ngày hội gia đình công nhân, viên chức, lao động Thành phố năm 2026, với chủ đề “Gắn kết yêu thương – Lan tỏa nghĩa tình công đoàn”, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 – 28-6-2026).

Tham dự có đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động TPHCM đã tuyên dương 77 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu.

Đồng chí Dương Anh Đức chúc mừng các gia đình; đánh giá cao những đóng góp thầm lặng mà to lớn của hàng triệu gia đình công nhân, viên chức, lao động đang ngày đêm cống hiến cho sự phát triển của TPHCM.

Theo đồng chí, mỗi gia đình được biểu dương là một câu chuyện đẹp về nghị lực vượt khó, tình yêu thương, sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Các gia đình là những hạt nhân tích cực góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời đại mới.

Gia đình người lao động tham dự ngày hội

Đồng chí Dương Anh Đức nhấn mạnh, gia đình có vị trí đặc biệt quan trọng, là nơi hình thành nhân cách, nuôi dưỡng các giá trị văn hóa, đạo đức và là hậu phương vững chắc để người lao động yên tâm công tác, sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Đồng chí đề nghị các cấp công đoàn thành phố tiếp tục chăm lo xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; nâng cao chất lượng phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, quan tâm giải quyết các nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà trẻ, trường học, y tế và thiết chế văn hóa - thể thao cho người lao động

Các gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu TPHCM được tuyên dương

TPHCM đang cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ của khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, đồng chí Dương Anh Đức cho rằng, yếu tố quyết định là con người và cốt lõi là từ gia đình hạnh phúc. Đồng chí đề nghị tổ chức công đoàn thành phố đẩy mạnh đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng số, phát huy phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân lao động. Tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm.

Tại ngày hội, các gia đình tham gia nhiều hoạt động như: chụp ảnh lưu niệm, tham quan triển lãm ảnh các gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2025, chơi các trò chơi vận động và nghe nói chuyện chuyên đề “Công nhân, viên chức, lao động thành phố xây dựng hạnh phúc gia đình trong thời đại mới”.

THÁI PHƯƠNG