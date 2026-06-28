Trạm dừng xe buýt sơn phản quang màu xanh giúp tăng nhận diện

TPHCM đang triển khai sơn phản quang màu xanh tại nhiều điểm dừng xe buýt nhằm tăng khả năng nhận diện, tạo thuận lợi cho xe buýt đón trả khách.

Đây là một trong những giải pháp nâng cấp hạ tầng giao thông công cộng trước thời điểm thành phố miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt từ ngày 1-7.

Sơn phản quang màu xanh điểm dừng xe buýt trên đường Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: QUỐC HÙNG

Mỗi ô sơn có chiều dài khoảng 12,6 - 13m, rộng hơn 2m, tương ứng với khu vực xe buýt dừng đón, trả khách. Công tác thi công chủ yếu vào ban đêm nhằm hạn chế ảnh hưởng giao thông.

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, việc sử dụng sơn phản quang màu xanh nhằm giúp người dân dễ dàng nhận biết điểm dừng từ xa, đồng thời cảnh báo các phương tiện không dừng, đỗ trong khu vực dành riêng cho xe buýt. Giải pháp này có ưu điểm thi công nhanh, không ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường và phù hợp với màu nhận diện của hệ thống xe buýt thành phố.

Từ năm 2022, TPHCM đã thí điểm sử dụng các màu xanh, đỏ và cam tại một số điểm dừng xe buýt ở khu vực trung tâm. Sau quá trình đánh giá, màu xanh được lựa chọn để triển khai rộng rãi nhờ khả năng nhận diện tốt và tạo cảm giác hài hòa với không gian đô thị.

Theo kế hoạch, các điểm dừng ưu tiên sẽ tập trung tại khu vực trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, các điểm kết nối metro và khu dân cư có nhu cầu đi lại cao.

Sơn phản quang màu xanh tại một điểm dừng xe buýt. Ảnh: QUỐC HÙNG

Song song với việc sơn phản quang tại các điểm dừng, TPHCM đang đẩy mạnh chỉnh trang hệ thống hạ tầng xe buýt. Tại bến xe buýt Sài Gòn (phường Bến Thành), nhiều hạng mục như nhà chờ, mái che, ghế ngồi, nhà vệ sinh công cộng, bãi đỗ và hệ thống biển báo đang được cải tạo đồng bộ. Trung tâm trung chuyển xe buýt Hàm Nghi cũng được vệ sinh, thay mới bảng thông tin hướng tuyến, màn hình điện tử và trang trí theo bộ nhận diện mới.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, đơn vị cũng đã rà soát toàn bộ hệ thống điểm dừng, khôi phục hơn 1.570 vị trí vạch sơn bị mờ, đồng thời thu hồi các nhà chờ và trụ dừng không còn khai thác để nâng cao chất lượng phục vụ.

QUỐC HÙNG