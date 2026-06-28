Tây Ninh: Tháo dỡ công trình tượng "Nữ thần khai phóng"

Ngày 28-6, UBND xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đã lập biên bản vi phạm đối với công trình tượng "Nữ thần khai phóng" do xây dựng không đúng quy hoạch trong khuôn viên Dự án E.City Tân Đức (xã Đức Hòa). Sau khi bị lập biên bản vi phạm, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã tháo dỡ công trình.

Công trình "Nữ thần khai phóng" được che chắn để tháo dỡ

Theo UBND xã Đức Hòa, tượng "Nữ thần khai phóng" được xây dựng với kết cấu bê tông, cao 9,1m. Ngày 27-6, Phòng Kinh tế xã phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính về việc xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt. Sau buổi kiểm tra, chủ đầu tư đã dừng thi công và tiến hành tháo dỡ công trình. Doanh nghiệp cũng phối hợp với địa phương khắc phục sai phạm.

Công trình "Nữ thần khai phóng" gây tranh cãi trong thời gian qua

Đại diện chủ đầu tư cho biết, việc tháo dỡ công trình vi phạm sẽ thực hiện trong khoảng 4-5 ngày. Quá trình tháo dỡ theo quy trình kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

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QUANG VINH