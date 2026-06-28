Mái ấm nơi đảo xa

Những mái nhà đỏ thấp thoáng giữa giàn mướp, giàn bầu, dưới tán bàng vuông như làm dịu cái nắng, cái gió ở Trường Sa. Đó là nơi những gia đình nhỏ với những câu chuyện ấm áp, đầy sẻ chia...

Đảo là nhà

“Mình đăng ký ra đảo sống nhé em. Vừa thay đổi cuộc sống vừa góp phần nhỏ giữ gìn biển đảo quê hương”. Sau lời “rủ rê” cách đây hơn 3 năm của chồng là anh Nguyễn Tấn Ngọc (38 tuổi), chị Mai Thị Út Lan (35 tuổi) cùng con trai Nguyễn Mai Hữu Phúc đã đăng ký làm cư dân đảo Sinh Tồn theo chủ trương của Nhà nước.

Chị Út Lan cho biết, trước đây ở đất liền, chồng đi biển còn chị ở nhà chăm con. Lúc đăng ký cũng có chút lo lắng, do chưa hình dung được ra đây nhà cửa ra sao, không gian sinh hoạt và các điều kiện khác như thế nào, có thích nghi được không với cuộc sống mới.

“Không ngờ, ở ngoài này, nhà cửa cho người dân định cư rất kiên cố, đồ đạc sinh hoạt đầy đủ, cây cối xung quanh xanh mát. Ra đây, ông xã tham gia đội dân quân tự vệ, còn tôi ở nhà chăm lo gia đình, con cái. Cuộc sống bình dị, ấm áp. Vợ chồng tôi có thêm niềm vui khi con gái nhỏ ra đời trên đảo, con tên Nguyễn Mai Khả Hân, nay 1 tuổi rồi”, chị Út Lan chia sẻ.

Gia đình anh Nguyễn Tấn Ngọc và chị Mai Thị Út Lan gắn bó với đảo Sinh Tồn

Gia đình chị Lê Thị Minh Dịu cũng từng mang nhiều nỗi lo khi xin ra đảo Trường Sa Lớn cư ngụ. Không phải dân biển nên khi nghĩ sẽ gắn cuộc đời nơi mênh mông sóng nước khiến nhiều đêm chị không ngủ được. Thế nhưng, sau một thời gian cùng chồng con sinh sống trên đảo, gia đình chị đã thích nghi với cuộc sống mới.

Chị Dịu chia sẻ, điều kiện sinh hoạt không được đầy đủ như ở đất liền, điện và nước ngọt còn hạn chế…, nhưng bù lại khí hậu trong lành, cuộc sống không xô bồ và quan trọng nhất là cả nhà luôn được ở cạnh nhau mỗi ngày.

Cùng vun vén tổ ấm

Ở các đảo của quần đảo Trường Sa, nhà được xây dựng san sát, trước cổng là giàn bầu bí, mướp do chính tay các đôi vợ chồng chăm sóc. Cuộc sống ở đảo còn nhiều khó khăn nhưng các hộ dân luôn sống chan hòa, xem hàng xóm như người thân. Gia đình nào có việc là mọi người xúm vào phụ. Với những gia đình định cư, bên cạnh sự đồng hành hỗ trợ từ các cán bộ, chiến sĩ còn là sự đồng lòng vun vén, dựng xây tổ ấm bình yên từ chính họ.

Chị Hồ Mỹ Hân và anh Phạm Thúc (cùng 44 tuổi) gắn bó với đảo Sinh Tồn được 3 năm. Chị kể, công việc chính của chị là nội trợ, thời gian rảnh thì tăng gia sản xuất, trồng thêm rau xanh, nuôi gà lấy trứng; còn chồng chị là dân quân tự vệ, làm công tác an ninh trên đảo. Hai vợ chồng mỗi người một việc nhưng quan trọng nhất là đồng lòng yêu thương, chăm sóc, nuôi dạy con cái.

“Ở đảo, tôi tham gia Hội Phụ nữ, có dịp thì sinh hoạt múa hát, nấu ăn chung. Những ngày lễ tết vui và ấm cúng lắm, chỉ huy đảo, các cán bộ, chiến sĩ quan tâm hỗ trợ rất nhiệt tình, còn tổ chức cả các lễ hội dân gian”, chị Mỹ Hân cho hay.

Chị Út Lan chia sẻ: “Hồi ở quê, chồng hay đi biển, mỗi mùa mưa bão cả nhà lo lắm. Giờ cuộc sống thoải mái, bình yên hơn, đây là điều mà người phụ nữ nào cũng mong mỏi. Hàng ngày chúng tôi cùng đưa đón con đi học. Việc liên lạc từ đảo về đất liền đã dễ dàng hơn nhiều, chúng tôi thường xuyên gọi điện về thăm cha mẹ, người thân, cảm giác cũng không quá xa xôi”. Trong câu chuyện tiếp nối, chị Út Lan chia sẻ, cha mẹ ở quê rất hãnh diện khi con cái ra đây có cuộc sống mới, tự lập hơn, sống có trách nhiệm, biết quan tâm mọi người hơn.

Vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Quý và chị Phan Thị Kim Vân sống ở nhà số 5, đảo Đá Tây A, tâm sự, mỗi gia đình khi ra đây cuộc sống và trải nghiệm có rất nhiều thay đổi. Ở nơi xa xôi này, mỗi người thêm trân quý người bạn đời luôn bên cạnh mình.

“Ở đây không có mạng xã hội, không có ồn ào đường phố xe cộ chỉ có gia đình mình cũng như số ít anh em hàng xóm bên cạnh. Vì thương nhau nên cũng bớt cãi cọ. Vợ chồng có điều gì không hài lòng thì góp ý, lắng nghe nhau nhiều hơn”, anh Ngọc Quý nói.

“Số lượng học sinh trên đảo không nhiều nên thầy giáo có thể kèm cặp cũng như giảng dạy cho từng học sinh được kỹ càng hơn. Các vấn đề về y tế, sức khỏe cũng khá an tâm vì các bác sĩ rất chăm lo cho nhân dân sinh sống trên đảo”, chị Lê Thị Minh Dịu, người dân cư ngụ trên đảo Trường Sa Lớn, chia sẻ.

CA DAO